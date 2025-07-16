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В России задержали крупнейшую партию латиноамериканских наркотиков - 16.07.2025, ПРАЙМ
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В России задержали крупнейшую партию латиноамериканских наркотиков
В России задержали крупнейшую партию латиноамериканских наркотиков - 16.07.2025, ПРАЙМ
В России задержали крупнейшую партию латиноамериканских наркотиков
Задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков - 820 килограммов кокаина стоимостью на черном рынке более 12 миллиардов рублей в России,... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:54+0300
2025-07-16T13:54+0300
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков - 820 килограммов кокаина стоимостью на черном рынке более 12 миллиардов рублей в России, сообщила пресс-служба ФТС России. "Сотрудниками Федеральной таможенной службы во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации при попытке ввоза в Россию задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков. Из незаконного оборота изъято 820 килограммов кокаина, стоимость которого на российском черном рынке составляет более 12 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что операция по ликвидации кокаинового наркотрафика проводилась с учетом получения специальными службами информации о намерении южноамериканской преступной группировки организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию. "С целью проверки полученной информации был организован постоянный мониторинг внешнеторговых грузов, прибывающих из государств Латинской Америки", - добавили в ФТС.
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фтс, общество , россия
Происшествия, ФТС, Общество , РОССИЯ
13:54 16.07.2025
 
В России задержали крупнейшую партию латиноамериканских наркотиков

ФТС: в России изъято 820 килограммов кокаина стоимостью более 12 миллиардов рублей

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков - 820 килограммов кокаина стоимостью на черном рынке более 12 миллиардов рублей в России, сообщила пресс-служба ФТС России.
"Сотрудниками Федеральной таможенной службы во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации при попытке ввоза в Россию задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков. Из незаконного оборота изъято 820 килограммов кокаина, стоимость которого на российском черном рынке составляет более 12 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что операция по ликвидации кокаинового наркотрафика проводилась с учетом получения специальными службами информации о намерении южноамериканской преступной группировки организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию.
"С целью проверки полученной информации был организован постоянный мониторинг внешнеторговых грузов, прибывающих из государств Латинской Америки", - добавили в ФТС.
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