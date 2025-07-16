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Россия обогнала Норвегию по поставкам газа в Евросоюз
Россия обогнала Норвегию по поставкам газа в Евросоюз - 16.07.2025, ПРАЙМ
Россия обогнала Норвегию по поставкам газа в Евросоюз
Россия в мае поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС, обогнав Норвегию, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T12:37+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Россия в мае поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС, обогнав Норвегию, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Это произошло за счет резкого роста поставок СПГ – на треть, до 703 миллионов евро. Одновременно вырос и европейский импорт трубопроводного газа из России – на 6,4%, составив 408 миллионов евро. Всего же Россия в мае поставила в ЕС газа на 1,1 миллиарда евро, что почти на четверть больше уровня месяцем ранее. Это позволило стране занять третье место среди основных экспортеров газа объединению. Основным поставщиком газа оставались США, хотя их продажи сократились на треть – до 1,9 миллиарда евро. Вторым остался Алжир с 1,12 миллиарда евро против 1,3 миллиарда месяцем ранее. Норвегия, которая в апреле была третьей, в мае из-за снижения поставок газа на 13% стала четвертой с объемом в 842 миллиона евро. Пятерку замыкает Великобритания, снизившая экспорт более чем на четверть – до 367 миллионов евро.
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Энергетика, НОРВЕГИЯ, США, АЛЖИР, ЕС, Евростат, РОССИЯ
Россия обогнала Норвегию по поставкам газа в Евросоюз
Россия в мае поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Россия в мае поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС, обогнав Норвегию, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Это произошло за счет резкого роста поставок СПГ – на треть, до 703 миллионов евро. Одновременно вырос и европейский импорт трубопроводного газа из России – на 6,4%, составив 408 миллионов евро.
Всего же Россия в мае поставила в ЕС газа на 1,1 миллиарда евро, что почти на четверть больше уровня месяцем ранее. Это позволило стране занять третье место среди основных экспортеров газа объединению.
Основным поставщиком газа оставались США, хотя их продажи сократились на треть – до 1,9 миллиарда евро. Вторым остался Алжир с 1,12 миллиарда евро против 1,3 миллиарда месяцем ранее. Норвегия, которая в апреле была третьей, в мае из-за снижения поставок газа на 13% стала четвертой с объемом в 842 миллиона евро. Пятерку замыкает Великобритания, снизившая экспорт более чем на четверть – до 367 миллионов евро.
Биржевые цены на газ в Европе слабо меняются к расчетной цене вторника