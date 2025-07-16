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Цены на газ в Европе слабо выросли в среду
Цены на газ в Европе слабо выросли в среду - 16.07.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе слабо выросли в среду
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды несколько выросли - до 418 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 16.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды несколько выросли - до 418 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 414,5 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 420,4 доллара (+1,2%), ценовой минимум - 413,2 доллара (-0,5%). Последние фьючерсы торговались по 417,6 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 415,5 доллара за тысячу кубометров. "Триггером для повышения стали новости о внеплановой остановке газоперерабатывающего завода в Нюхамне, одном из ключевых объектов норвежской экспортной инфраструктуры. Потоки из страны уже сократились, и трейдеры закладывают в цены риск дальнейших сбоев. Это особенно актуально на фоне сезона отпусков в Норвегии, когда восстановление мощностей может затянуться", - комментирует РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Аналитик добавляет, что дополнительную поддержку ценам оказывает высокий спрос в Азии из-за жары в Японии и Южной Корее, это ограничивает доступность сжиженного природного газа для Европы и усложняет задачу по наполнению ПГХ, сейчас они заполнены примерно на 63%. Эксперт отмечает влияние и геополитической неопределенности на рынок: ЕС пока не согласовал очередной пакет санкций в отношении РФ, а также нет деталей по прогрессу обсуждаемого ранее ограничения на импорт российского газа. Пока вопрос остается открытым, энергетические риски сохраняются, а волатильность цен держится выше средних значений. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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Экономика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, НОРВЕГИЯ, ICE, УК Альфа-Капитал, ЕС
Цены на газ в Европе слабо выросли в среду
ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли до 418 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды несколько выросли - до 418 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 414,5 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 420,4 доллара (+1,2%), ценовой минимум - 413,2 доллара (-0,5%). Последние фьючерсы торговались по 417,6 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 415,5 доллара за тысячу кубометров.
"Триггером для повышения стали новости о внеплановой остановке газоперерабатывающего завода в Нюхамне, одном из ключевых объектов норвежской экспортной инфраструктуры. Потоки из страны уже сократились, и трейдеры закладывают в цены риск дальнейших сбоев. Это особенно актуально на фоне сезона отпусков в Норвегии, когда восстановление мощностей может затянуться", - комментирует РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Аналитик добавляет, что дополнительную поддержку ценам оказывает высокий спрос в Азии из-за жары в Японии и Южной Корее, это ограничивает доступность сжиженного природного газа для Европы и усложняет задачу по наполнению ПГХ, сейчас они заполнены примерно на 63%.
Эксперт отмечает влияние и геополитической неопределенности на рынок: ЕС пока не согласовал очередной пакет санкций в отношении РФ, а также нет деталей по прогрессу обсуждаемого ранее ограничения на импорт российского газа. Пока вопрос остается открытым, энергетические риски сохраняются, а волатильность цен держится выше средних значений.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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