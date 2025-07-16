https://1prime.ru/20250716/gazprom-859551378.html

Совфед одобрил снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки

Совфед одобрил снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки - 16.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки

Сенаторы одобрили закон, позволяющий "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора "Северного потока-2" — компании Nord | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T13:39+0300

2025-07-16T13:39+0300

2025-07-16T13:39+0300

энергетика

газпром

северный поток - 2

совфед

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора "Северного потока-2" — компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой он является. Документ относит к безнадежному долгу, то есть нереальному к взысканию, задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, учтенную в составе дохода российской организации, доля прямого участия которой в этой иностранной организации превышает 50%. Предусматривается, что исчисление и удержание суммы налога на прибыль с таких доходов налоговым агентом не производится. При этом все это станет возможным лишь при одновременном выполнении определенных условий. Так, прощение задолженности должно происходить на основании соглашения, утверждаемого судом в иностранном государстве в рамках финансового оздоровления иностранной организации. Кроме того, в отношении такой иностранной организации действуют с 2022 года санкции со стороны иностранных государств. Также, заимодавец (налоговый агент) и заемщик (иностранная организация) должны входить в одну международную группу компаний. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20250708/gazprom-859300469.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром, северный поток - 2, совфед