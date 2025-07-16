https://1prime.ru/20250716/gazprom-859551378.html
Совфед одобрил снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки
Совфед одобрил снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки - 16.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки
Сенаторы одобрили закон, позволяющий "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора "Северного потока-2" — компании Nord | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:39+0300
2025-07-16T13:39+0300
2025-07-16T13:39+0300
энергетика
газпром
северный поток - 2
совфед
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора "Северного потока-2" — компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой он является. Документ относит к безнадежному долгу, то есть нереальному к взысканию, задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, учтенную в составе дохода российской организации, доля прямого участия которой в этой иностранной организации превышает 50%. Предусматривается, что исчисление и удержание суммы налога на прибыль с таких доходов налоговым агентом не производится. При этом все это станет возможным лишь при одновременном выполнении определенных условий. Так, прощение задолженности должно происходить на основании соглашения, утверждаемого судом в иностранном государстве в рамках финансового оздоровления иностранной организации. Кроме того, в отношении такой иностранной организации действуют с 2022 года санкции со стороны иностранных государств. Также, заимодавец (налоговый агент) и заемщик (иностранная организация) должны входить в одну международную группу компаний. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
https://1prime.ru/20250708/gazprom-859300469.html
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газпром, северный поток - 2, совфед
Энергетика, Газпром, Северный поток - 2, Совфед
Совфед одобрил снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки
Совфед одобрил снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки из-за долгов Nord Stream 2 AG
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора "Северного потока-2" — компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой он является.
Документ относит к безнадежному долгу, то есть нереальному к взысканию, задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, учтенную в составе дохода российской организации, доля прямого участия которой в этой иностранной организации превышает 50%.
Предусматривается, что исчисление и удержание суммы налога на прибыль с таких доходов налоговым агентом не производится. При этом все это станет возможным лишь при одновременном выполнении определенных условий.
Так, прощение задолженности должно происходить на основании соглашения, утверждаемого судом в иностранном государстве в рамках финансового оздоровления иностранной организации. Кроме того, в отношении такой иностранной организации действуют с 2022 года санкции со стороны иностранных государств. Также, заимодавец (налоговый агент) и заемщик (иностранная организация) должны входить в одну международную группу компаний.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
"Газпром" утвердил программу развития до 2035 года