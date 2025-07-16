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В ГД одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете
В ГД одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете - 16.07.2025, ПРАЙМ
В ГД одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T00:35+0300
2025-07-16T00:35+0300
2025-07-16T00:35+0300
общество
госдума
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 200 тысяч рублей за передачу третьим лицам информации, необходимой для регистрации и авторизации в интернете, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.
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общество , госдума
В ГД одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете
Комитет ГД одобрил поправки о штрафах за передачу данных для авторизации в интернете
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 200 тысяч рублей за передачу третьим лицам информации, необходимой для регистрации и авторизации в интернете, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.