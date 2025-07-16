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ГД одобрила поправки о штрафах за непропуск машин с проблесковыми маячками

ГД одобрила поправки о штрафах за непропуск машин с проблесковыми маячками - 16.07.2025, ПРАЙМ

ГД одобрила поправки о штрафах за непропуск машин с проблесковыми маячками

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, которые вносят изменения в статью КоАП РФ за непропуск машин с проблесковыми маячками синего или синего и... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T01:05+0300

2025-07-16T01:05+0300

2025-07-16T01:05+0300

общество

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госдума

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, которые вносят изменения в статью КоАП РФ за непропуск машин с проблесковыми маячками синего или синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, за такое нарушение предлагается, в частности, штрафовать до десяти тысяч рублей, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "В статье 12.17 (КоАП РФ - ред.) а) часть 2 изложить в следующей редакции: Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета или проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом - влечет наложение административного штрафа в размере от семи тысяч пятисот до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе. Такая же санкция настигнет водителей, не пропустивших транспорт и без нанесенных на наружные поверхности "специальных цветографических схем, надписей и обозначений, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом". Касается это и сопровождаемого такими машинами транспорта. Кроме того, одобренными поправками к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов вводится штраф за работу экспедитора без уведомления в реестр. За такое нарушение гражданам может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей, юрлицам - от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение: для гражданам - до 10 тысяч, для юрлиц - до одного миллиона рублей. Экспедиторов также предлагается штрафовать за отказ хранить или передавать по запросу силовых органов сведения о договорах, клиентах, маршрутах, грузах и используемом транспорте. Размер штрафа - от 0,1% до 0,3% годовой выручки, но не менее 500 тысяч рублей, при повторном нарушении - от 1% до 3% выручки, но не менее одного миллиона рублей. Предусматривается, что столько же (от 0,1% до 0,3% выручки, минимум 500 тысяч) будет стоить невыполнение требований по обеспечению доступа силовиков к необходимой информации в информационных системах экспедитора, в том числе - недопуск к оборудованию или сокрытие схем их работы, а повторное нарушение - от 1% до 3% выручки, но не менее одного миллиона рублей. Еще один блок одобренных поправок вводит штраф за отказ передать по требованию правоохранительных органов груз или не допустить их к помещениям, оборудованию и базам данных. Штрафные меры - такие же: от 0,1% до 0,3% выручки, минимум 500 тысяч рублей, при повторе - до 3% выручки, минимум один миллион рублей. Кроме того, предлагается, чтобы клиент экспедитора, не предоставивший сведения о наличии запрещенных или ограниченных к перевозке предметов в грузе, заплатил от трех до пяти тысяч рублей, а юрлицо от 50 до 100 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, госдума