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В аэропорту Геленджика объяснили тариф на стоянку вдоль терминала - 16.07.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Геленджика объяснили тариф на стоянку вдоль терминала
В аэропорту Геленджика объяснили тариф на стоянку вдоль терминала - 16.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика объяснили тариф на стоянку вдоль терминала
В аэропорту Геленджика объяснили тариф на парковку вдоль линии терминала в 1000 рублей в час тем, что дольше 15 минут стоянка там запрещена, видеозапись с... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:14+0300
2025-07-16T14:14+0300
геленджик
элиста
росавиация
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СОЧИ, 16 июл - ПРАЙМ. В аэропорту Геленджика объяснили тариф на парковку вдоль линии терминала в 1000 рублей в час тем, что дольше 15 минут стоянка там запрещена, видеозапись с подробной схемой движения опубликована в Telegram-канале авиагавани. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что несмотря на то, что терминал авиагавани закрыт для прохода граждан, стоянка для автомобилей уже работает и открыта для проезда. "Стоянка дольше 15 минут на первой и второй линии проезда вдоль терминала запрещена (видео). В случае оставления автомобиля на указанных линиях дольше 15 минут применяется тариф 1000 рублей", - пояснили в пресс-службе аэропорта. Новый терминал аэропорта Геленджика располагает пятью парковочными зонами для стоянки автомобилей, сообщили в пресс-службе авиагавани. Это кратковременная и долговременная парковки, зоны для стоянки такси и общественного транспорта, а также VIP-парковка. Стоимость оплаты часа за стоянку в аэропорту Геленджика по тарифу "Парковка" составляет 300 рублей, за два часа - 500 рублей, за три - 600 рублей. За целые сутки водитель отдаст 700 рублей. Согласно тарифам, водители могут находиться на территории парковки аэропорта бесплатно первые 15 минут после проезда. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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геленджик, элиста, росавиация, бизнес
Геленджик, Элиста, Росавиация, Бизнес
14:14 16.07.2025
 
В аэропорту Геленджика объяснили тариф на стоянку вдоль терминала

В аэропорту Геленджика объяснили тариф на парковку вдоль линии терминала в 1000 рублей

© fotolia.com / Fernando SoaresПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© fotolia.com / Fernando Soares
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СОЧИ, 16 июл - ПРАЙМ. В аэропорту Геленджика объяснили тариф на парковку вдоль линии терминала в 1000 рублей в час тем, что дольше 15 минут стоянка там запрещена, видеозапись с подробной схемой движения опубликована в Telegram-канале авиагавани.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что несмотря на то, что терминал авиагавани закрыт для прохода граждан, стоянка для автомобилей уже работает и открыта для проезда.
"Стоянка дольше 15 минут на первой и второй линии проезда вдоль терминала запрещена (видео). В случае оставления автомобиля на указанных линиях дольше 15 минут применяется тариф 1000 рублей", - пояснили в пресс-службе аэропорта.
Новый терминал аэропорта Геленджика располагает пятью парковочными зонами для стоянки автомобилей, сообщили в пресс-службе авиагавани. Это кратковременная и долговременная парковки, зоны для стоянки такси и общественного транспорта, а также VIP-парковка.
Стоимость оплаты часа за стоянку в аэропорту Геленджика по тарифу "Парковка" составляет 300 рублей, за два часа - 500 рублей, за три - 600 рублей. За целые сутки водитель отдаст 700 рублей. Согласно тарифам, водители могут находиться на территории парковки аэропорта бесплатно первые 15 минут после проезда.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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