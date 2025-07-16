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В Германии не смогли подтвердить слова Трампа о поставках Украине Patriot - 16.07.2025, ПРАЙМ
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В Германии не смогли подтвердить слова Трампа о поставках Украине Patriot
В Германии не смогли подтвердить слова Трампа о поставках Украине Patriot - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Германии не смогли подтвердить слова Трампа о поставках Украине Patriot
Министерство обороны ФРГ не может подтвердить слова президента США Дональда Трампа о том, что Германия уже отправляет Украине ракеты для систем ПВО Patriot или... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T16:23+0300
2025-07-16T16:23+0300
экономика
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БЕРЛИН, 16 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны ФРГ не может подтвердить слова президента США Дональда Трампа о том, что Германия уже отправляет Украине ракеты для систем ПВО Patriot или сами системы. "И по поводу этой темы, о которой мы сейчас говорим, я не могу подтвердить, что в настоящее время что-то быстрым образом находится в пути, об этом мне ничего неизвестно", — заявил официальный представитель министерства обороны Митко Мюллер во время брифинга кабмина в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа. Он не стал уточнять, будут ли купленные у США системы поставлены напрямую Украине или же будут размещены в Германии, а Берлин, в свою очередь, отправит свои старые Украине. "Точные условия всё ещё согласовываются, в том числе и детали того, какие системы будут предоставлены. Это всё ещё часть процесса согласования", - добавил он. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.
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общество , украина, германия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато
Экономика, Общество , УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
16:23 16.07.2025
 
В Германии не смогли подтвердить слова Трампа о поставках Украине Patriot

Минобороны ФРГ не может подтвердить, что Германия отправила Украине Patriot

© flickr.com / fdecomite%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© flickr.com / fdecomite
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БЕРЛИН, 16 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны ФРГ не может подтвердить слова президента США Дональда Трампа о том, что Германия уже отправляет Украине ракеты для систем ПВО Patriot или сами системы.
"И по поводу этой темы, о которой мы сейчас говорим, я не могу подтвердить, что в настоящее время что-то быстрым образом находится в пути, об этом мне ничего неизвестно", — заявил официальный представитель министерства обороны Митко Мюллер во время брифинга кабмина в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа.
Он не стал уточнять, будут ли купленные у США системы поставлены напрямую Украине или же будут размещены в Германии, а Берлин, в свою очередь, отправит свои старые Украине.
"Точные условия всё ещё согласовываются, в том числе и детали того, какие системы будут предоставлены. Это всё ещё часть процесса согласования", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.
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ЭкономикаОбществоУКРАИНАГЕРМАНИЯСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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