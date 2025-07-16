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В Белгороде при атаке беспилотников погиб мирный житель - 16.07.2025, ПРАЙМ
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В Белгороде при атаке беспилотников погиб мирный житель
В Белгороде при атаке беспилотников погиб мирный житель - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Белгороде при атаке беспилотников погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, шестеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T23:47+0300
2025-07-16T23:47+0300
общество
белгород
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Один мирный житель погиб, шестеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Белгород под атакой вражеских беспилотников. К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами", - написал он в своем Telegram-канале.Ранены шесть человек, их доставили в больницы. По оценке медиков, у всех состояние средней степени тяжести. Кроме того, повреждено шесть домовладений. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
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общество , белгород
Общество , БЕЛГОРОД
23:47 16.07.2025
 
В Белгороде при атаке беспилотников погиб мирный житель

Гладков: в Белгороде при атаке БПЛА погиб мирный житель

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и скорой помощи в Белгороде
Сотрудники полиции и скорой помощи в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Один мирный житель погиб, шестеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Белгород под атакой вражеских беспилотников. К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранены шесть человек, их доставили в больницы. По оценке медиков, у всех состояние средней степени тяжести.
Кроме того, повреждено шесть домовладений. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
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