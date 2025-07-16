https://1prime.ru/20250716/gladkov-859578917.html

В Белгороде при атаке беспилотников погиб мирный житель

В Белгороде при атаке беспилотников погиб мирный житель - 16.07.2025, ПРАЙМ

В Белгороде при атаке беспилотников погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, шестеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T23:47+0300

2025-07-16T23:47+0300

2025-07-16T23:47+0300

общество

белгород

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Один мирный житель погиб, шестеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Белгород под атакой вражеских беспилотников. К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами", - написал он в своем Telegram-канале.Ранены шесть человек, их доставили в больницы. По оценке медиков, у всех состояние средней степени тяжести. Кроме того, повреждено шесть домовладений. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

https://1prime.ru/20250712/zakharova-859425462.html

белгород

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общество , белгород