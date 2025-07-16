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Золото дорожает на фоне геополитических факторов

Золото дорожает на фоне геополитических факторов - 16.07.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает на фоне геополитических факторов

Цена на золото поднимается в среду вечером на фоне геополитических факторов, следует из биржевых данных и комментария аналитика. | 16.07.2025, ПРАЙМ

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экономика

рынок

израиль

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сша

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золото

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в среду вечером на фоне геополитических факторов, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 19.35 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 22,67 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, до 3 359,37 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,1% - до 38,07 доллара за унцию. "У нас все еще присутствуют геополитические факторы, которые находятся на переднем плане у рынка. В связи с ударами Израиля и более жесткой позицией США в отношении торговых пошлин на рынке наблюдается некоторая неопределенность", - приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уайкоффа (Jim Wyckoff). "Я ожидаю, что золото будет торговаться в пределах 3250-3476 долларов за тройскую унцию в ближайшей перспективе", - добавил аналитик. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейды на юге Сирии. В среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске.

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израиль

сирия

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рынок, израиль, сирия, сша, comex, золото