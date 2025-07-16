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Кабмин разработает рейтинг работодателей по поддержке семей работников - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Кабмин разработает рейтинг работодателей по поддержке семей работников
Кабмин разработает рейтинг работодателей по поддержке семей работников - 16.07.2025, ПРАЙМ
Кабмин разработает рейтинг работодателей по поддержке семей работников
Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, которые оказывают поддержку семьям своих работников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:18+0300
2025-07-16T14:18+0300
общество
рф
татьяна голикова
госдума
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, которые оказывают поддержку семьям своих работников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сейчас мы еще разрабатываем рейтинг работодателей, который будет говорить о том, какие предприятия насколько активно поддерживают семью", - сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме.
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общество , рф, татьяна голикова, госдума
Общество , РФ, Татьяна Голикова, Госдума
14:18 16.07.2025
 
Кабмин разработает рейтинг работодателей по поддержке семей работников

Голикова: кабмин разработает рейтинг работодателей по поддержке семей работников

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, которые оказывают поддержку семьям своих работников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас мы еще разрабатываем рейтинг работодателей, который будет говорить о том, какие предприятия насколько активно поддерживают семью", - сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме.
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