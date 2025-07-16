https://1prime.ru/20250716/golikova-859554450.html

Кабмин разработает рейтинг работодателей по поддержке семей работников

Кабмин разработает рейтинг работодателей по поддержке семей работников - 16.07.2025, ПРАЙМ

Кабмин разработает рейтинг работодателей по поддержке семей работников

Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, которые оказывают поддержку семьям своих работников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:18+0300

2025-07-16T14:18+0300

2025-07-16T14:18+0300

общество

рф

татьяна голикова

госдума

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, которые оказывают поддержку семьям своих работников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сейчас мы еще разрабатываем рейтинг работодателей, который будет говорить о том, какие предприятия насколько активно поддерживают семью", - сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме.

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общество , рф, татьяна голикова, госдума