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Голикова рассказала, на что россияне направляют средства маткапитала

Голикова рассказала, на что россияне направляют средства маткапитала - 16.07.2025, ПРАЙМ

Голикова рассказала, на что россияне направляют средства маткапитала

Средства материнского капитала за все время его существования в 69% случаев направляли на покупку жилья, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T15:49+0300

2025-07-16T15:49+0300

2025-07-16T15:49+0300

экономика

общество

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краснодар

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антон котяков

госдума

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Средства материнского капитала за все время его существования в 69% случаев направляли на покупку жилья, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За весь период существования материнского семейного капитала 69% направлено на жилье", - сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме. Она отметила, что на ипотеку за это время направили 3,1 триллиона рублей. Кроме того, среди тех, кто направляет средства материнского капитала на образование, 70% получателей выбирают вузы Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в докладе президенту РФ сообщил, что за весь период реализации государственной программы материнского капитала он был предоставлен для 14,8 миллиона детей.

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общество , санкт-петербург, краснодар, татьяна голикова, антон котяков, госдума