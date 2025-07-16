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Голикова рассказала, на что россияне направляют средства маткапитала - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Голикова рассказала, на что россияне направляют средства маткапитала
Голикова рассказала, на что россияне направляют средства маткапитала - 16.07.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала, на что россияне направляют средства маткапитала
Средства материнского капитала за все время его существования в 69% случаев направляли на покупку жилья, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T15:49+0300
2025-07-16T15:49+0300
экономика
общество
санкт-петербург
краснодар
татьяна голикова
антон котяков
госдума
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Средства материнского капитала за все время его существования в 69% случаев направляли на покупку жилья, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За весь период существования материнского семейного капитала 69% направлено на жилье", - сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме. Она отметила, что на ипотеку за это время направили 3,1 триллиона рублей. Кроме того, среди тех, кто направляет средства материнского капитала на образование, 70% получателей выбирают вузы Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в докладе президенту РФ сообщил, что за весь период реализации государственной программы материнского капитала он был предоставлен для 14,8 миллиона детей.
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общество , санкт-петербург, краснодар, татьяна голикова, антон котяков, госдума
Экономика, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР, Татьяна Голикова, Антон Котяков, Госдума
15:49 16.07.2025
 
Голикова рассказала, на что россияне направляют средства маткапитала

Голикова: средства маткапитала в 69% случаев направляли на покупку жилья

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Средства материнского капитала за все время его существования в 69% случаев направляли на покупку жилья, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За весь период существования материнского семейного капитала 69% направлено на жилье", - сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме.
Она отметила, что на ипотеку за это время направили 3,1 триллиона рублей. Кроме того, среди тех, кто направляет средства материнского капитала на образование, 70% получателей выбирают вузы Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в докладе президенту РФ сообщил, что за весь период реализации государственной программы материнского капитала он был предоставлен для 14,8 миллиона детей.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
В Минтруде рассказали о получении маткапитала
14 июля, 14:44
 
ЭкономикаОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКРАСНОДАРТатьяна ГоликоваАнтон КотяковГосдума
 
 
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