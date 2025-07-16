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Госдума приняла закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджет

Госдума приняла закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджет - 16.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджет

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T16:19+0300

2025-07-16T16:19+0300

2025-07-16T16:19+0300

экономика

рф

госдума

банк россии

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов. Закон дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей. С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России. Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм предлагается распространить на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов. "Таким образом, внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс будет осуществляться поэтапно, что обеспечит плавный переход и минимизацию возможных негативных последствий для участников бюджетного процесса. Так как цифровой рубль будет абсолютно равен по своим свойствам тому рублю, который в наличной или безналичной форме оборачивается в нашей стране, в дальнейшем на законодательном уровне будет предусмотрена возможность получать цифровыми рублями не только зарплаты, но и пенсии, но для этого цифровой рубль должен сначала полностью внедриться в привычный для людей оборот", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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рф, госдума, банк россии