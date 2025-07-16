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В Госдуме оценили антироссийский курс Трампа

В Госдуме оценили антироссийский курс Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме оценили антироссийский курс Трампа

Антироссийский курс погубит репутацию президента США Дональда Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика, заявил РИА Новости депутат... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T01:17+0300

2025-07-16T01:17+0300

2025-07-16T01:17+0300

общество

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

госдума

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – ПРАЙМ. Антироссийский курс погубит репутацию президента США Дональда Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. "Разговоры с Россией языком ультиматумов противоречат всем принципам, декларируемым международным правом о невмешательстве в дела других государств, что безусловно отодвигает и не способствует реализации озвученной Трампом важнейшей демократической миссии, - сделать Америку снова великой. Антироссийский курс и общение с такими персонажами как Владимир Зеленский погубит репутацию Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика", - сказал Шеремет. По его словам, Трамп рискует вместо миротворца войти в историю как политик, который способствовал развязыванию новой мировой войны.

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общество , украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, госдума