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В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на факт финансирования ВСУ

В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на факт финансирования ВСУ - 16.07.2025, ПРАЙМ

В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на факт финансирования ВСУ

Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T09:41+0300

2025-07-16T09:41+0300

2025-07-16T09:41+0300

общество

московская область

украина

всу

госдума

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski & Rozen на причастность финансирования ВСУ. Ранее в СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию. "Насколько правомерен и отвечает интересам национальной безопасности бизнес Zielinski & Rozen? Направил депутатский запрос с просьбой дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, прокуратуре предстоит выяснить, насколько правдива информация о том, что парфюмеры регулярно поставляют свою продукцию украинским боевикам на восточном и сумском направлениях и что из сверхприбыли в 6,8 миллиарда рублей часть средств компания направляет на финансирование и обеспечение ВСУ. "Если выяснится, что Zielinski & Rozen на самом деле поддерживали и снабжали ВСУ, компании не уйти от ответственности. Бизнесменам-лицемерам грозит, как минимум, потеря производств и огромного рынка сбыта в России", - заключил парламентарий.

https://1prime.ru/20250715/times-859520041.html

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общество , московская область, украина, всу, госдума