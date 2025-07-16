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В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на факт финансирования ВСУ - 16.07.2025, ПРАЙМ
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В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на факт финансирования ВСУ
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на факт финансирования ВСУ - 16.07.2025, ПРАЙМ
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на факт финансирования ВСУ
Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T09:41+0300
2025-07-16T09:41+0300
общество
московская область
украина
всу
госдума
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski &amp; Rozen на причастность финансирования ВСУ. Ранее в СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski &amp; Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию. "Насколько правомерен и отвечает интересам национальной безопасности бизнес Zielinski &amp; Rozen? Направил депутатский запрос с просьбой дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, прокуратуре предстоит выяснить, насколько правдива информация о том, что парфюмеры регулярно поставляют свою продукцию украинским боевикам на восточном и сумском направлениях и что из сверхприбыли в 6,8 миллиарда рублей часть средств компания направляет на финансирование и обеспечение ВСУ. "Если выяснится, что Zielinski &amp; Rozen на самом деле поддерживали и снабжали ВСУ, компании не уйти от ответственности. Бизнесменам-лицемерам грозит, как минимум, потеря производств и огромного рынка сбыта в России", - заключил парламентарий.
https://1prime.ru/20250715/times-859520041.html
московская область
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общество , московская область, украина, всу, госдума
Общество , Московская область, УКРАИНА, ВСУ, Госдума
09:41 16.07.2025
 
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на факт финансирования ВСУ

Депутат Луговой попросил проверить Zielinski & Rozen на факт финансирования ВСУ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski & Rozen на причастность финансирования ВСУ.
Ранее в СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию.
"Насколько правомерен и отвечает интересам национальной безопасности бизнес Zielinski & Rozen? Направил депутатский запрос с просьбой дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, прокуратуре предстоит выяснить, насколько правдива информация о том, что парфюмеры регулярно поставляют свою продукцию украинским боевикам на восточном и сумском направлениях и что из сверхприбыли в 6,8 миллиарда рублей часть средств компания направляет на финансирование и обеспечение ВСУ.
"Если выяснится, что Zielinski & Rozen на самом деле поддерживали и снабжали ВСУ, компании не уйти от ответственности. Бизнесменам-лицемерам грозит, как минимум, потеря производств и огромного рынка сбыта в России", - заключил парламентарий.
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ОбществоМосковская областьУКРАИНАВСУГосдума
 
 
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