https://1prime.ru/20250716/ilta-sanomat-859540171.html

СМИ: Finnair потеряла около 30 миллионов евро из-за забастовок

СМИ: Finnair потеряла около 30 миллионов евро из-за забастовок - 16.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Finnair потеряла около 30 миллионов евро из-за забастовок

Финская авиакомпания Finnair потеряла около 30 миллионов евро во II квартале из-за забастовок в авиаотрасли, в результате которых было отменено более тысячи... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T09:41+0300

2025-07-16T09:41+0300

2025-07-16T09:41+0300

экономика

finnair

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair потеряла около 30 миллионов евро во II квартале из-за забастовок в авиаотрасли, в результате которых было отменено более тысячи рейсов, сообщает в среду газета Ilta-Sanomat. "Сопоставимая операционная прибыль компании за три месяца снизилась до 10,3 миллиона евро с 43,6 миллиона евро годом ранее. Негативное влияние забастовок на сопоставимую операционную прибыль составило около 29 миллионов евро", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, во втором квартале Finnair отменила более 1,3 тысячи рейсов из-за забастовок авиационного профсоюза и профсоюза пилотов, которые добивались повышения заработной платы для сотрудников. Трудовые споры, которые велись с начала года, удалось окончательно урегулировать на прошлой неделе.

https://1prime.ru/20240429/finlyandiya-847808860.html

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