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СМИ: Finnair потеряла около 30 миллионов евро из-за забастовок
СМИ: Finnair потеряла около 30 миллионов евро из-за забастовок - 16.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Finnair потеряла около 30 миллионов евро из-за забастовок
Финская авиакомпания Finnair потеряла около 30 миллионов евро во II квартале из-за забастовок в авиаотрасли, в результате которых было отменено более тысячи... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T09:41+0300
2025-07-16T09:41+0300
2025-07-16T09:41+0300
экономика
finnair
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair потеряла около 30 миллионов евро во II квартале из-за забастовок в авиаотрасли, в результате которых было отменено более тысячи рейсов, сообщает в среду газета Ilta-Sanomat. "Сопоставимая операционная прибыль компании за три месяца снизилась до 10,3 миллиона евро с 43,6 миллиона евро годом ранее. Негативное влияние забастовок на сопоставимую операционную прибыль составило около 29 миллионов евро", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, во втором квартале Finnair отменила более 1,3 тысячи рейсов из-за забастовок авиационного профсоюза и профсоюза пилотов, которые добивались повышения заработной платы для сотрудников. Трудовые споры, которые велись с начала года, удалось окончательно урегулировать на прошлой неделе.
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finnair
СМИ: Finnair потеряла около 30 миллионов евро из-за забастовок
Ilta-Sanomat: Finnair потеряла 30 миллионов евро во II квартале из-за забастовок
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair потеряла около 30 миллионов евро во II квартале из-за забастовок в авиаотрасли, в результате которых было отменено более тысячи рейсов, сообщает в среду газета Ilta-Sanomat.
"Сопоставимая операционная прибыль компании за три месяца снизилась до 10,3 миллиона евро с 43,6 миллиона евро годом ранее. Негативное влияние забастовок на сопоставимую операционную прибыль составило около 29 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, во втором квартале Finnair отменила более 1,3 тысячи рейсов из-за забастовок авиационного профсоюза и профсоюза пилотов, которые добивались повышения заработной платы для сотрудников. Трудовые споры, которые велись с начала года, удалось окончательно урегулировать на прошлой неделе.
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