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Импорт автомобилей из Южной Кореи в РФ в июне вырос почти вдвое

Импорт автомобилей из Южной Кореи в РФ в июне вырос почти вдвое - 16.07.2025, ПРАЙМ

Импорт автомобилей из Южной Кореи в РФ в июне вырос почти вдвое

Импорт Россией автомобилей из Южной Кореи в июне этого года взлетел почти вдвое по сравнению с июнем прошлого года, а суммарные их закупки за полугодие выросли... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T04:15+0300

2025-07-16T04:15+0300

2025-07-16T04:15+0300

общество

южная корея

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Импорт Россией автомобилей из Южной Кореи в июне этого года взлетел почти вдвое по сравнению с июнем прошлого года, а суммарные их закупки за полугодие выросли в 1,4 раза, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию за июнь текущего года составили 84,7 миллиона долларов. Это в 1,8 раза больше, чем год назад. При этом в месячном выражении, напротив, уже второй месяц подряд происходит снижение корейского экспорта авто в РФ. По итогам июня оно было небольшим и составило 1,3%. Больше всего в июне в Россию приезжало машин с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров на бензине (63,8 миллиона долларов) и дизеле (15,7 миллиона), а также с бензиновым двигателем объемом до 1,5 литра (5,1 миллиона). Лидером по покупкам южнокорейских машин в июне с большим отрывом стали США - объемы их импорта составили 2,7 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также вошли Канада (518,8 миллиона), Великобритания (268,3 миллиона), Австралия (229,9 миллиона) и Киргизия (227,5 миллиона). Россия за год поднялась на 12-е место с 15-го. Всего по итогам первого полугодия РФ импортировала из Южной Кореи "легковушек" на 417 миллиона долларов. Это в 1,4 раза больше, чем за такой же период прошлого года. При этом поставки за весь 2024 год составили 588,8 миллиона долларов.

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общество , южная корея, рф, сша