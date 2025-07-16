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Фондовые индексы Европы растут на оценках макростатистики региона

Фондовые индексы Европы растут на оценках макростатистики региона - 16.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут на оценках макростатистики региона

Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в среду на фоне выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T13:37+0300

2025-07-16T13:37+0300

2025-07-16T13:37+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в среду на фоне выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.22 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,2% - до 8 956,38 пункта, французский CAC 40 - на 0,1%, до 7 773,87 пункта, немецкий DAX - на 0,24%, до 24 142,6 пункта. Участники рынка в среду обращают внимание на макростатистику по региону. Ранее европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные, согласно которым профицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае увеличился до 16,2 миллиарда евро после профицита в 9,9 миллиарда евро в апреле. Аналитики прогнозировали профицит в мае только на уровне 13 миллиардов евро. Также годовая инфляция в Италии в июне, по окончательной оценке Национального института статистики (ISTAT), ускорилась до 1,7% с 1,6% в мае, как и предполагала предварительная оценка. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2%, что также совпало с предварительной оценкой. При этом рост европейских индексов может сдерживать опубликованная ранее отчетность европейских компаний. Так, бумаги нидерландского производителя полупроводников ASML дешевеют почти на 8%. Ранее компания сообщила о росте чистой прибыли до 2,4 миллиарда евро, однако объявила о том, что не может подтвердить увеличение финансовых показателей в 2026 году. Помимо этого, акции французской автомобилестроительной корпорации Renault падают на 18% на фоне того, как компания на этой неделе сообщила о снижении прогноза прибыли на 2025 год и объявила о назначении нового временного генерального директора.

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европа, италия, dax, евростат, renault, renault duster