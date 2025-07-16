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Фондовые индексы Европы растут на оценках макростатистики региона
Фондовые индексы Европы растут на оценках макростатистики региона - 16.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут на оценках макростатистики региона
Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в среду на фоне выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:37+0300
2025-07-16T13:37+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в среду на фоне выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.22 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,2% - до 8 956,38 пункта, французский CAC 40 - на 0,1%, до 7 773,87 пункта, немецкий DAX - на 0,24%, до 24 142,6 пункта. Участники рынка в среду обращают внимание на макростатистику по региону. Ранее европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные, согласно которым профицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае увеличился до 16,2 миллиарда евро после профицита в 9,9 миллиарда евро в апреле. Аналитики прогнозировали профицит в мае только на уровне 13 миллиардов евро. Также годовая инфляция в Италии в июне, по окончательной оценке Национального института статистики (ISTAT), ускорилась до 1,7% с 1,6% в мае, как и предполагала предварительная оценка. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2%, что также совпало с предварительной оценкой. При этом рост европейских индексов может сдерживать опубликованная ранее отчетность европейских компаний. Так, бумаги нидерландского производителя полупроводников ASML дешевеют почти на 8%. Ранее компания сообщила о росте чистой прибыли до 2,4 миллиарда евро, однако объявила о том, что не может подтвердить увеличение финансовых показателей в 2026 году. Помимо этого, акции французской автомобилестроительной корпорации Renault падают на 18% на фоне того, как компания на этой неделе сообщила о снижении прогноза прибыли на 2025 год и объявила о назначении нового временного генерального директора.
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европа, италия, dax, евростат, renault, renault duster
Экономика, ЕВРОПА, ИТАЛИЯ, DAX, Евростат, Renault, Renault Duster
Фондовые индексы Европы растут на оценках макростатистики региона
Фондовые индексы Европы растут на фоне выхода макростатистики по странам региона
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в среду на фоне выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.22 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,2% - до 8 956,38 пункта, французский CAC 40 - на 0,1%, до 7 773,87 пункта, немецкий DAX - на 0,24%, до 24 142,6 пункта.
Участники рынка в среду обращают внимание на макростатистику по региону. Ранее европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные, согласно которым профицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае увеличился до 16,2 миллиарда евро после профицита в 9,9 миллиарда евро в апреле. Аналитики прогнозировали профицит в мае только на уровне 13 миллиардов евро.
Также годовая инфляция в Италии в июне, по окончательной оценке Национального института статистики (ISTAT), ускорилась до 1,7% с 1,6% в мае, как и предполагала предварительная оценка. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2%, что также совпало с предварительной оценкой.
При этом рост европейских индексов может сдерживать опубликованная ранее отчетность европейских компаний. Так, бумаги нидерландского производителя полупроводников ASML дешевеют почти на 8%. Ранее компания сообщила о росте чистой прибыли до 2,4 миллиарда евро, однако объявила о том, что не может подтвердить увеличение финансовых показателей в 2026 году.
Помимо этого, акции французской автомобилестроительной корпорации Renault падают на 18% на фоне того, как компания на этой неделе сообщила о снижении прогноза прибыли на 2025 год и объявила о назначении нового временного генерального директора.
Фондовые индексы Европы по итогам вторника оказались в минусе