Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол назвал санкции Запада катализатором роста товарооборота с Индией - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250716/indiya-859545051.html
Посол назвал санкции Запада катализатором роста товарооборота с Индией
Посол назвал санкции Запада катализатором роста товарооборота с Индией - 16.07.2025, ПРАЙМ
Посол назвал санкции Запада катализатором роста товарооборота с Индией
Санкции Запада против России стали катализатором роста товарооборота между Москвой и Дели, заявил посол России в Индии Денис Алипов. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:23+0300
2025-07-16T11:23+0300
экономика
индия
запад
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Санкции Запада против России стали катализатором роста товарооборота между Москвой и Дели, заявил посол России в Индии Денис Алипов. "После того как против России были ведены массированные санкции, они должны были, учитывая их всеобъемлющий масштаб, негативно отразиться на наших отношениях в торговле, но как ни парадоксально, они стали катализатором наших отношений, и вот впервые в истории российско-индийских отношений мы достигли небывалых подъёмов в нашем товарообороте", - сказал Алипов в эфире телеканала "Россия 24". Посол добавил, что подъём достигнут в первую очередь за счёт многократного роста объёмов российского экспорта, но хорошими темпами растёт и экспорт Индии в Россию. Он выразил уверенность в том, что задача сбалансирования товарооборота постепенно будет решена.
https://1prime.ru/20250715/lavrov-859492603.html
индия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, запад, россия
Экономика, ИНДИЯ, ЗАПАД, РОССИЯ
11:23 16.07.2025
 
Посол назвал санкции Запада катализатором роста товарооборота с Индией

Посол Алипов: санкции Запада стали катализатором роста товарооборота между Москвой и Дели

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Санкции Запада против России стали катализатором роста товарооборота между Москвой и Дели, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
"После того как против России были ведены массированные санкции, они должны были, учитывая их всеобъемлющий масштаб, негативно отразиться на наших отношениях в торговле, но как ни парадоксально, они стали катализатором наших отношений, и вот впервые в истории российско-индийских отношений мы достигли небывалых подъёмов в нашем товарообороте", - сказал Алипов в эфире телеканала "Россия 24".
Посол добавил, что подъём достигнут в первую очередь за счёт многократного роста объёмов российского экспорта, но хорошими темпами растёт и экспорт Индии в Россию. Он выразил уверенность в том, что задача сбалансирования товарооборота постепенно будет решена.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Лавров и МИД Индии проводят встречу в Китае
Вчера, 11:51
 
ЭкономикаИНДИЯЗАПАДРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала