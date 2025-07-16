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Посол назвал санкции Запада катализатором роста товарооборота с Индией

Посол назвал санкции Запада катализатором роста товарооборота с Индией - 16.07.2025, ПРАЙМ

Посол назвал санкции Запада катализатором роста товарооборота с Индией

Санкции Запада против России стали катализатором роста товарооборота между Москвой и Дели, заявил посол России в Индии Денис Алипов. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T11:23+0300

2025-07-16T11:23+0300

2025-07-16T11:23+0300

экономика

индия

запад

россия

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Санкции Запада против России стали катализатором роста товарооборота между Москвой и Дели, заявил посол России в Индии Денис Алипов. "После того как против России были ведены массированные санкции, они должны были, учитывая их всеобъемлющий масштаб, негативно отразиться на наших отношениях в торговле, но как ни парадоксально, они стали катализатором наших отношений, и вот впервые в истории российско-индийских отношений мы достигли небывалых подъёмов в нашем товарообороте", - сказал Алипов в эфире телеканала "Россия 24". Посол добавил, что подъём достигнут в первую очередь за счёт многократного роста объёмов российского экспорта, но хорошими темпами растёт и экспорт Индии в Россию. Он выразил уверенность в том, что задача сбалансирования товарооборота постепенно будет решена.

https://1prime.ru/20250715/lavrov-859492603.html

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индия, запад, россия