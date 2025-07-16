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Количество ипотечных сделок в Москве в первом полугодии выросло на 1,2%

Количество ипотечных сделок в Москве в первом полугодии выросло на 1,2% - 16.07.2025, ПРАЙМ

Количество ипотечных сделок в Москве в первом полугодии выросло на 1,2%

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-июне 2025 года 58,5 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 1,2% больше результата... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T10:23+0300

2025-07-16T10:23+0300

2025-07-16T10:23+0300

экономика

москва

росреестр

недвижимость

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-июне 2025 года 58,5 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 1,2% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в июне столичный Росреестр зафиксировал 8,6 тысячи ипотек - почти на 13% меньше, чем в июне прошлого года. Относительно мая снижение составило чуть более 6%, указывается в сообщении. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-июне снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% - до 63,9 тысячи.

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