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В Италии оценили ущерб от введения пошлин США на товары из Европы - 16.07.2025, ПРАЙМ
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В Италии оценили ущерб от введения пошлин США на товары из Европы
В Италии оценили ущерб от введения пошлин США на товары из Европы - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Италии оценили ущерб от введения пошлин США на товары из Европы
Введение пошлин США в 30% на товары из Европы угрожает Италии потерями в 37,5 миллиарда евро, в этом контексте следует также учитывать девальвацию доллара,... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T16:41+0300
2025-07-16T16:41+0300
общество
сша
европа
италия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
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РИМ, 16 июл - ПРАЙМ. Введение пошлин США в 30% на товары из Европы угрожает Италии потерями в 37,5 миллиарда евро, в этом контексте следует также учитывать девальвацию доллара, заявил президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини. "Если бы тариф действительно составлял 30%, то ущерб для этой страны составил бы 37,5 миллиарда, если бы он был 20%, то это было бы 27,6 миллиарда", - заявил он на мероприятии в Риме. По его словам, помимо потерь от пошлин, следует учитывать затраты на конвертацию валюты. "Мы забываем об основополагающей вещи: девальвация доллара к евро - самая значительная в мире, потому что глобальный средний показатель составляет 2%, а у нас - 13%. Так что у нас уже есть пошлины, если мы останемся на прежнем уровне. Мы не должны забывать об этом, и, к сожалению, наши прогнозы говорят о том, что девальвация доллара к евро будет еще более существенной, когда будет принят бюджет США", - сказал Орсини, предположив показатель девальвации в 20%. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.
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общество , сша, европа, италия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Общество , США, ЕВРОПА, ИТАЛИЯ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
16:41 16.07.2025
 
В Италии оценили ущерб от введения пошлин США на товары из Европы

Confindustria: пошлины США в 30% обойдутся итальянской экономике в 37 млрд евро

© fotolia.com / Fred%Флаг Италии
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© fotolia.com / Fred
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РИМ, 16 июл - ПРАЙМ. Введение пошлин США в 30% на товары из Европы угрожает Италии потерями в 37,5 миллиарда евро, в этом контексте следует также учитывать девальвацию доллара, заявил президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини.
"Если бы тариф действительно составлял 30%, то ущерб для этой страны составил бы 37,5 миллиарда, если бы он был 20%, то это было бы 27,6 миллиарда", - заявил он на мероприятии в Риме.
По его словам, помимо потерь от пошлин, следует учитывать затраты на конвертацию валюты.
"Мы забываем об основополагающей вещи: девальвация доллара к евро - самая значительная в мире, потому что глобальный средний показатель составляет 2%, а у нас - 13%. Так что у нас уже есть пошлины, если мы останемся на прежнем уровне. Мы не должны забывать об этом, и, к сожалению, наши прогнозы говорят о том, что девальвация доллара к евро будет еще более существенной, когда будет принят бюджет США", - сказал Орсини, предположив показатель девальвации в 20%.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
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ОбществоСШАЕВРОПАИТАЛИЯДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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