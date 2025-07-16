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Биржевые цены на какао-бобы снижаются более чем на 3%

Биржевые цены на какао-бобы снижаются более чем на 3% - 16.07.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на какао-бобы снижаются более чем на 3%

Биржевые цены на какао-бобы в среду снижаются более чем на 3%, достигнув минимальной отметки с ноября 2024 года, следует из данных ICE Futures. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T19:43+0300

2025-07-16T19:43+0300

2025-07-16T19:43+0300

экономика

рынок

какао-бобы

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в среду снижаются более чем на 3%, достигнув минимальной отметки с ноября 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.51 мск стоимость сентябрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы опускалась на 3,07%, до 7 642 долларов за тонну, ранее в ходе торгов котировки опускались до 7 599 долларов за тонну, что стало минимальным значением с 12 ноября 2024 года. Цены на какао-бобы снижается второй торговый день подряд, по итогам торгов вторника котировки продемонстрировали падение на 4,86%. "Тот уровень цен, который мы наблюдали за последние 12-15 месяцев, нанес серьезный ущерб потреблению. Объемы снижаются, но компании также стараются использовать меньше какао, заменяя его другими ингредиентами", - цитирует агентство Блумберг мнение руководителя отдела исследований Tropical Research Services в Expana Стива Уотериджа (Steve Wateridge).

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рынок, какао-бобы