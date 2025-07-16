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"Позорит ЕС": в Сети набросились на Каллас из-за слов о России

"Позорит ЕС": в Сети набросились на Каллас из-за слов о России - 16.07.2025, ПРАЙМ

"Позорит ЕС": в Сети набросились на Каллас из-за слов о России

Слова главы евродипломатии Каи Каллас о желании Европы надавить на Россию ради мира на Украине вызвали бурную дискуссию среди пользователей социальной сети Х. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T08:25+0300

2025-07-16T08:25+0300

2025-07-16T08:26+0300

политика

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кая каллас

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Слова главы евродипломатии Каи Каллас о желании Европы надавить на Россию ради мира на Украине вызвали бурную дискуссию среди пользователей социальной сети Х."Что вы курите? Вы должна быть представителем министерства иностранных дел ЕС. Европа когда-то была одной из самых влиятельных сил в дипломатии. Скажите, что вы лично сделали для прекращения конфликта на Украине. Вы звонили Сергею Лаврову, вы хотя бы пытались поговорить с россиянами, чтобы узнать их позицию? Вы позорите ЕС и нашу внешнюю политику в целом", — отметил пользователь с ником Budalaj Lama.Другие комментаторы заметили, что ЕС должен заставить Киев прекратить конфликт, а самой Каллас стоит задуматься над тем, чтобы уйти в отставку. Кроме того, Брюссель также может начать соблюдать старые соглашения НАТО о нерасширении, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выступил с 50-дневный ультиматум в отношении Москвы, чтобы Россия заключила мирное соглашение с Украиной.

https://1prime.ru/20250715/kallas-859527740.html

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эстония, ес, кая каллас