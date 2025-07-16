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Бизнесмену Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег
Бизнесмену Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег - 16.07.2025, ПРАЙМ
Бизнесмену Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег
Предпринимателю Самвелу Карапетяну предъявлено в Армении новое необоснованное и бездоказательное обвинение, сообщил в среду Совет по защите предпринимателя. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T08:47+0300
2025-07-16T08:47+0300
2025-07-16T08:47+0300
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ЕРЕВАН, 16 июл – ПРАЙМ. Предпринимателю Самвелу Карапетяну предъявлено в Армении новое необоснованное и бездоказательное обвинение, сообщил в среду Совет по защите предпринимателя. "Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в "отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний", без предоставления каких-либо фактических данных", - говорится в сообщении, опубликованном в социльных сетях.В заявлении отмечается, что в последние годы в Армении подобные обвинения систематически используются исключительно в контексте политической расправы. "При этом беспрецедентным является тот факт, что в действиях Самвела Карапетяна полностью отсутствует какая-либо конкретная активность, которая могла бы быть связана с инкриминируемым деянием. Более того, складывается впечатление, что обвинение предъявлено при полном отсутствии каких-либо прямых или косвенных доказательств участия, сокрытия или искажения предполагаемых средств", - говорится в заявлении совета. В обвинении не упомянуто ни одного управленческого решения или какой-либо связи с имуществом, отметили в совете. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении ранее предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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общество , мировая экономика, армения, рф, ереван, никол пашинян, мвд, ташир
Общество , Мировая экономика, АРМЕНИЯ, РФ, Ереван, Никол Пашинян, МВД, Ташир
Бизнесмену Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег
В Армении бизнесмену Карапетяну предъявили новое необоснованное обвинение
ЕРЕВАН, 16 июл – ПРАЙМ. Предпринимателю Самвелу Карапетяну предъявлено в Армении новое необоснованное и бездоказательное обвинение, сообщил в среду Совет по защите предпринимателя.
"Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в "отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний", без предоставления каких-либо фактических данных", - говорится в сообщении, опубликованном в социльных сетях.
В заявлении отмечается, что в последние годы в Армении подобные обвинения систематически используются исключительно в контексте политической расправы.
"При этом беспрецедентным является тот факт, что в действиях Самвела Карапетяна полностью отсутствует какая-либо конкретная активность, которая могла бы быть связана с инкриминируемым деянием. Более того, складывается впечатление, что обвинение предъявлено при полном отсутствии каких-либо прямых или косвенных доказательств участия, сокрытия или искажения предполагаемых средств", - говорится в заявлении совета. В обвинении не упомянуто ни одного управленческого решения или какой-либо связи с имуществом, отметили в совете.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении ранее предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Карапетян уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора