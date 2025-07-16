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На Колыме закрыли проезд по трассе "Колыма" - 16.07.2025, ПРАЙМ
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На Колыме закрыли проезд по трассе "Колыма"
На Колыме закрыли проезд по трассе "Колыма" - 16.07.2025, ПРАЙМ
На Колыме закрыли проезд по трассе "Колыма"
Дорожники в среду закрыли проезд по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов, а также участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T05:33+0300
2025-07-16T05:33+0300
общество
магаданская область
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МАГАДАН, 16 июл - ПРАЙМ. Дорожники в среду закрыли проезд по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов, а также участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан Магаданской области, дожди размыли два моста и дорожное полотно, сообщают в районных ЕДДС. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в центральных районах Магаданской области. В Пожарно-спасательном центре региона сообщили также о возможном подтоплении города Сусуман. Уровень воды в реке Берелех там приблизился во вторник к критическим отметкам. "Проезд закрыт по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через ручей Амбардах. Кроме того, закрыли участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через реку Чай-Урья", - говорится в сообщении. Также сообщается, что в Сусумане из-за обильных осадков и резкого подъема воды в реке Берелех подтопило подъездные пути к районной больнице. По оперативным данным от ЕДДС Сусумана, подъем воды в реке продолжается. Сохраняется угроза подтопления окраин города.
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общество , магаданская область
Общество , МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
05:33 16.07.2025
 
На Колыме закрыли проезд по трассе "Колыма"

На Колыме закрыли проезд по трассе "Колыма" из-за сильных дождей

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МАГАДАН, 16 июл - ПРАЙМ. Дорожники в среду закрыли проезд по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов, а также участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан Магаданской области, дожди размыли два моста и дорожное полотно, сообщают в районных ЕДДС.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в центральных районах Магаданской области. В Пожарно-спасательном центре региона сообщили также о возможном подтоплении города Сусуман. Уровень воды в реке Берелех там приблизился во вторник к критическим отметкам.
"Проезд закрыт по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через ручей Амбардах. Кроме того, закрыли участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через реку Чай-Урья", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Сусумане из-за обильных осадков и резкого подъема воды в реке Берелех подтопило подъездные пути к районной больнице. По оперативным данным от ЕДДС Сусумана, подъем воды в реке продолжается. Сохраняется угроза подтопления окраин города.
 
ОбществоМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
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