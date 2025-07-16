https://1prime.ru/20250716/kontrol-859554145.html

Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля

Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля - 16.07.2025, ПРАЙМ

Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус в ходе визита в РФ обсудил совершенствование механизмов экспортного... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:17+0300

2025-07-16T14:17+0300

2025-07-16T14:17+0300

общество

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МИНСК, 16 июл – ПРАЙМ. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус в ходе визита в РФ обсудил совершенствование механизмов экспортного контроля с директором Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России Владимиром Селиным, сообщает пресс-служба белорусского ведомства. "Сегодня в Москве состоялись переговоры председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрия Пантуса и Директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимира Селина. В ходе переговоров с участием представителей Госкомвоенпрома, ФСТЭК и МИД России стороны рассмотрели представляющие взаимный интерес вопросы совершенствования механизмов экспортного контроля в рамках Союзного государства, а также наметили основные направления сотрудничества на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госкомвоенпрома. Участники встречи отдельно отметили, что за долгие годы взаимодействия между Госкомвоенпромом и ФСТЭК России сложились "прекрасные братские отношения, позволяющие оперативно решать возникающие проблемы", отметили в белорусском ведомстве. Пантус после российской столицы посетит Тулу.

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общество , белоруссия, москва