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Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля
Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля - 16.07.2025, ПРАЙМ
Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус в ходе визита в РФ обсудил совершенствование механизмов экспортного... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:17+0300
2025-07-16T14:17+0300
общество
белоруссия
москва
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МИНСК, 16 июл – ПРАЙМ. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус в ходе визита в РФ обсудил совершенствование механизмов экспортного контроля с директором Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России Владимиром Селиным, сообщает пресс-служба белорусского ведомства. "Сегодня в Москве состоялись переговоры председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрия Пантуса и Директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимира Селина. В ходе переговоров с участием представителей Госкомвоенпрома, ФСТЭК и МИД России стороны рассмотрели представляющие взаимный интерес вопросы совершенствования механизмов экспортного контроля в рамках Союзного государства, а также наметили основные направления сотрудничества на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госкомвоенпрома. Участники встречи отдельно отметили, что за долгие годы взаимодействия между Госкомвоенпромом и ФСТЭК России сложились "прекрасные братские отношения, позволяющие оперативно решать возникающие проблемы", отметили в белорусском ведомстве. Пантус после российской столицы посетит Тулу.
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общество , белоруссия, москва
Общество , БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА
14:17 16.07.2025
 
Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля

Белоруссия и Россия обсудили улучшение механизмов в сфере экспортного контроля

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 16 июл – ПРАЙМ. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус в ходе визита в РФ обсудил совершенствование механизмов экспортного контроля с директором Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России Владимиром Селиным, сообщает пресс-служба белорусского ведомства.
"Сегодня в Москве состоялись переговоры председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрия Пантуса и Директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимира Селина. В ходе переговоров с участием представителей Госкомвоенпрома, ФСТЭК и МИД России стороны рассмотрели представляющие взаимный интерес вопросы совершенствования механизмов экспортного контроля в рамках Союзного государства, а также наметили основные направления сотрудничества на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госкомвоенпрома.
Участники встречи отдельно отметили, что за долгие годы взаимодействия между Госкомвоенпромом и ФСТЭК России сложились "прекрасные братские отношения, позволяющие оперативно решать возникающие проблемы", отметили в белорусском ведомстве.
Пантус после российской столицы посетит Тулу.
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