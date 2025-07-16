https://1prime.ru/20250716/kreml--859545496.html
Кремль призвал оказать давление на Киев для продолжения переговоров
Кремль призвал оказать давление на Киев для продолжения переговоров - 16.07.2025, ПРАЙМ
Кремль призвал оказать давление на Киев для продолжения переговоров
Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:30+0300
2025-07-16T11:30+0300
2025-07-16T11:30+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он заявил, что Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено. "Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов - президента Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону (к продолжению переговоров - ред.)", - сказал он журналистам. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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украина, рф, киев, дмитрий песков, россия
Политика, УКРАИНА, РФ, Киев, Дмитрий Песков, РОССИЯ
Кремль призвал оказать давление на Киев для продолжения переговоров
Песков: Кремль призвал все стороны оказать давление на Украину для продолжения переговоров
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее он заявил, что Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено.
"Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов - президента Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону (к продолжению переговоров - ред.)", - сказал он журналистам.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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