https://1prime.ru/20250716/kurs--859570369.html
Юань слегка повышается к рублю на Московской бирже после двух дней снижения
Юань слегка повышается к рублю на Московской бирже после двух дней снижения - 16.07.2025, ПРАЙМ
Юань слегка повышается к рублю на Московской бирже после двух дней снижения
Курс рубля в среду символически теряет против юаня после двух сессий повышения, курс китайской валюты остается в узком коридоре, следует из данных Московской... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T17:57+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в среду символически теряет против юаня после двух сессий повышения, курс китайской валюты остается в узком коридоре, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск повышался на 1 копейку (+0,1%), до 10,84 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,82-10,85 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,2 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,214 против 7,184 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,94 рубля. РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В РОСТЕ Юань на Мосбирже в среду пытается повышаться после двух сессий снижения против рубля. Курс направляется в район 10,85 рубля. "В отсутствии существенных изменений в среднем объеме спроса на иностранную валюту и его предложения на рынке сохраняется рыночное равновесие. Новостной фактор оказывает ограниченное влияние на курс рубля, как и динамика нефтяных цен, поскольку с 2022 года отсутствует достаточное количество инвесторов и спекулянтов, которые ранее оперативно закладывали в валютные котировки ожидания изменений этих ключевых факторов", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,15% на предыдущих торгах, что свидетельствует об избытке юаней на рынке. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.35 мск снижалась на 1,1%, до 67,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 98,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Геополитическая ситуация является стабильной, а высокие ставки по вкладам удерживают спрос на рубль со стороны экспортеров, считает Петр Арронет из "Ингосстрах банка". Низкий внешний долг и закрытые зарубежные рынки капитала означают, что спрос внутри страны на валюту как средство для инвестиций и сбережений сейчас низкий, отмечает Александр Потавин из ФГ "Финам". "Каналы легального вывода капитала из страны по сути перекрыты. Выгодно разместить купленную валюту практически некуда, при этом ставки по рублям гораздо выше, чем по долларам, евро и юаням. Население третий месяц подряд переводит сбережения со счетов в зарубежных банках в российские. По предварительной оценке ЦБ РФ, в мае положительное сальдо переводов средств домохозяйств на счета в российские банки и из них за рубеж составило 34,3 миллиарда рублей", - говорит он. То есть в этом году традиционный отток валюты от физлиц за рубеж сменился притоком, констатирует Потавин. "Всего с начала этого года россияне вернули из иностранных банков более 400 миллионов долларов. При этом каждый месяц Центробанк дополнительно продает валюту на рынке из резервов ФНБ для пополнения бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов", - говорит он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.
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рф, сша, александр потавин, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", финам, фнб
Экономика, РФ, США, Александр Потавин, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций", Финам, ФНБ
Юань слегка повышается к рублю на Московской бирже после двух дней снижения
Курс рубля в среду символически теряет против юаня после двух сессий повышения
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в среду символически теряет против юаня после двух сессий повышения, курс китайской валюты остается в узком коридоре, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск повышался на 1 копейку (+0,1%), до 10,84 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,82-10,85 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,2 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,214 против 7,184 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,94 рубля.
РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В РОСТЕ
Юань на Мосбирже в среду пытается повышаться после двух сессий снижения против рубля. Курс направляется в район 10,85 рубля.
"В отсутствии существенных изменений в среднем объеме спроса на иностранную валюту и его предложения на рынке сохраняется рыночное равновесие. Новостной фактор оказывает ограниченное влияние на курс рубля, как и динамика нефтяных цен, поскольку с 2022 года отсутствует достаточное количество инвесторов и спекулянтов, которые ранее оперативно закладывали в валютные котировки ожидания изменений этих ключевых факторов", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,15% на предыдущих торгах, что свидетельствует об избытке юаней на рынке.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.35 мск снижалась на 1,1%, до 67,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 98,8 пункта.
Геополитическая ситуация является стабильной, а высокие ставки по вкладам удерживают спрос на рубль со стороны экспортеров, считает Петр Арронет из "Ингосстрах банка".
Низкий внешний долг и закрытые зарубежные рынки капитала означают, что спрос внутри страны на валюту как средство для инвестиций и сбережений сейчас низкий, отмечает Александр Потавин из ФГ "Финам".
"Каналы легального вывода капитала из страны по сути перекрыты. Выгодно разместить купленную валюту практически некуда, при этом ставки по рублям гораздо выше, чем по долларам, евро и юаням. Население третий месяц подряд переводит сбережения со счетов в зарубежных банках в российские. По предварительной оценке ЦБ РФ, в мае положительное сальдо переводов средств домохозяйств на счета в российские банки и из них за рубеж составило 34,3 миллиарда рублей", - говорит он.
То есть в этом году традиционный отток валюты от физлиц за рубеж сменился притоком, констатирует Потавин. "Всего с начала этого года россияне вернули из иностранных банков более 400 миллионов долларов. При этом каждый месяц Центробанк дополнительно продает валюту на рынке из резервов ФНБ для пополнения бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов", - говорит он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 июля