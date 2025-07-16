https://1prime.ru/20250716/magnitka-859570755.html
Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат - 16.07.2025, ПРАЙМ
Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, сообщил корреспондент РИА Новости. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T18:14+0300
2025-07-16T18:14+0300
2025-07-16T18:15+0300
челябинская область
владимир путин
ммк
https://cdnn.1prime.ru/img/83089/46/830894638_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_bd14a505173a24d35aecdd4441b4e435.jpg
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, сообщил корреспондент РИА Новости. Президент осмотрел пункт управления коксовой батареи №12, а также работу батареи с площадки коксовой стороны. Главе государства продемонстрировали ковш с раскаленными до более 1000 градусов 32 тоннами кокса.После этого Путин запустил производство в цеху машиностроительной продукции, призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли.Глава государства подробно ознакомился с ходом работ по возведению производственных мощностей ООО "Механоремонтный комплекс" (МРК). Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более 10 тысяч тонн продукции в год. Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.Коксовая батарея № 12 была открыта в 2024 году, она является самой мощной в России. Объем производства новой батареи – 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, это покрывает половину потребности ММК в этом виде продукции.Путина сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Ширяев.В графике главы государства во время посещения Магнитогорска также запланировано общение с работниками металлургического комбината, беседа с губернатором Текслером.
https://1prime.ru/20250602/mmk-858129733.html
челябинская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83089/46/830894638_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4122c45e8f716520b5b124bdf2f28eba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, владимир путин, ммк
Челябинская область, Владимир Путин, ММК
Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, сообщил корреспондент РИА Новости.
Президент осмотрел пункт управления коксовой батареи №12, а также работу батареи с площадки коксовой стороны. Главе государства продемонстрировали ковш с раскаленными до более 1000 градусов 32 тоннами кокса.
После этого Путин запустил производство в цеху машиностроительной продукции, призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли.
Глава государства подробно ознакомился с ходом работ по возведению производственных мощностей ООО "Механоремонтный комплекс" (МРК). Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более 10 тысяч тонн продукции в год. Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.
Коксовая батарея № 12 была открыта в 2024 году, она является самой мощной в России. Объем производства новой батареи – 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, это покрывает половину потребности ММК в этом виде продукции.
Путина сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Ширяев.
В графике главы государства во время посещения Магнитогорска также запланировано общение с работниками металлургического комбината, беседа с губернатором Текслером.
В ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года