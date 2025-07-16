Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250716/magnitka-859570755.html
Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат - 16.07.2025, ПРАЙМ
Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, сообщил корреспондент РИА Новости. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T18:14+0300
2025-07-16T18:15+0300
челябинская область
владимир путин
ммк
https://cdnn.1prime.ru/img/83089/46/830894638_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_bd14a505173a24d35aecdd4441b4e435.jpg
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, сообщил корреспондент РИА Новости. Президент осмотрел пункт управления коксовой батареи №12, а также работу батареи с площадки коксовой стороны. Главе государства продемонстрировали ковш с раскаленными до более 1000 градусов 32 тоннами кокса.После этого Путин запустил производство в цеху машиностроительной продукции, призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли.Глава государства подробно ознакомился с ходом работ по возведению производственных мощностей ООО "Механоремонтный комплекс" (МРК). Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более 10 тысяч тонн продукции в год. Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.Коксовая батарея № 12 была открыта в 2024 году, она является самой мощной в России. Объем производства новой батареи – 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, это покрывает половину потребности ММК в этом виде продукции.Путина сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Ширяев.В графике главы государства во время посещения Магнитогорска также запланировано общение с работниками металлургического комбината, беседа с губернатором Текслером.
https://1prime.ru/20250602/mmk-858129733.html
челябинская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83089/46/830894638_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4122c45e8f716520b5b124bdf2f28eba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
челябинская область, владимир путин, ммк
Челябинская область, Владимир Путин, ММК
18:14 16.07.2025 (обновлено: 18:15 16.07.2025)
 
Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат

Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкНовая линия непрерывного горячего цинкования на Магнитогорском металлургическом комбинате
Новая линия непрерывного горячего цинкования на Магнитогорском металлургическом комбинате - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, сообщил корреспондент РИА Новости.
Президент осмотрел пункт управления коксовой батареи №12, а также работу батареи с площадки коксовой стороны. Главе государства продемонстрировали ковш с раскаленными до более 1000 градусов 32 тоннами кокса.
После этого Путин запустил производство в цеху машиностроительной продукции, призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли.
Глава государства подробно ознакомился с ходом работ по возведению производственных мощностей ООО "Механоремонтный комплекс" (МРК). Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более 10 тысяч тонн продукции в год. Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.
Коксовая батарея № 12 была открыта в 2024 году, она является самой мощной в России. Объем производства новой батареи – 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, это покрывает половину потребности ММК в этом виде продукции.
Путина сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Ширяев.
В графике главы государства во время посещения Магнитогорска также запланировано общение с работниками металлургического комбината, беседа с губернатором Текслером.
ММК в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО в 9,6 раза
В ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
2 июня, 14:35
 
Челябинская областьВладимир ПутинММК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала