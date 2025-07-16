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Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат

Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат - 16.07.2025, ПРАЙМ

Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат

Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, сообщил корреспондент РИА Новости. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T18:14+0300

2025-07-16T18:14+0300

2025-07-16T18:15+0300

челябинская область

владимир путин

ммк

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, сообщил корреспондент РИА Новости. Президент осмотрел пункт управления коксовой батареи №12, а также работу батареи с площадки коксовой стороны. Главе государства продемонстрировали ковш с раскаленными до более 1000 градусов 32 тоннами кокса.После этого Путин запустил производство в цеху машиностроительной продукции, призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли.Глава государства подробно ознакомился с ходом работ по возведению производственных мощностей ООО "Механоремонтный комплекс" (МРК). Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более 10 тысяч тонн продукции в год. Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.Коксовая батарея № 12 была открыта в 2024 году, она является самой мощной в России. Объем производства новой батареи – 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, это покрывает половину потребности ММК в этом виде продукции.Путина сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Ширяев.В графике главы государства во время посещения Магнитогорска также запланировано общение с работниками металлургического комбината, беседа с губернатором Текслером.

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челябинская область

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челябинская область, владимир путин, ммк