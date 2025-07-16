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СМИ: Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом

СМИ: Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом - 16.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск не отвечал на сообщения спикера палаты представителей США Майка Джонсона после его ссоры с президентом США Дональдом... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:50+0300

2025-07-16T14:50+0300

2025-07-16T14:50+0300

политика

сша

дональд трамп

new york post

илон маск

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск не отвечал на сообщения спикера палаты представителей США Майка Джонсона после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом, его номер телефона сменился, заявил Джонсон в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн. Джонсон подчеркнул, что пытался помирить Трампа и Маска и много раз пытался связаться с предпринимателем после ссоры. По его словам, президент США "также был не против" этого. "Это не его (Маска - ред.) вина. Я отправил ему длинное сообщение, и затем его номер телефона сменился, потому что после разрыва (с Трампом - ред.) что-то случилось с его номером. Я понял, что отправлял это (сообщение - ред.) куда-то, и он так и не прочитал его", - сказал Джонсон. Политик добавил, что все же связывался с предпринимателем через третье лицо. В интервью спикер палаты представителей рассказал о том, что администрация Трампа поддерживала связь с Маском во время работы над масштабным законопроектом о сокращении федеральных расходов. Джонсон отметил, что постоянно отправлял сообщения предпринимателю и организовывал с ним встречи для обсуждения каждого аспекта закона. По его словам, финальный вариант проекта по бюджету "возможно, не соответствовал всем ожиданиям" Маска. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

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сша, дональд трамп, new york post, илон маск