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Медь слабо дешевеет на ряде факторов

Медь слабо дешевеет на ряде факторов - 16.07.2025, ПРАЙМ

Медь слабо дешевеет на ряде факторов

Стоимость меди слабо снижается в среду утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T09:19+0300

2025-07-16T09:19+0300

2025-07-16T09:19+0300

экономика

китай

южная америка

перу

comex

мвф

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо снижается в среду утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.15 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,17%, до 5,5125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,28%, до 9 645,5 доллара, алюминия - на 0,44%, до 2 580,5 доллара, стоимость цинка - на 1,21%, до 2 697 долларов. На этой неделе участники рынка могут обращать внимание на статистику по макроэкономике Китая. Так, во вторник государственное статистическое бюро КНР обнародовало данные, согласно которым ВВП Китая по итогам первого полугодия вырос на 5,3% в годовом выражении. При этом Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста показателя в 2025 и 2026 году до 4%. Также трейдеры продолжают следить за развитием событий в медной индустрии в Южной Америке. Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на участников протестов в Перу, что шахтеры, которым дано временное разрешение на работу, приостановили свои акции, блокировавшие основной маршрут транзита меди более чем две недели. Как отметило агентство в материале, участники акции не будут протестовать по крайней мере до пятницы и продолжат добиваться от правительства продления разрешений.

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китай

южная америка

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китай, южная америка, перу, comex, мвф, рынок