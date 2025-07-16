https://1prime.ru/20250716/med--859539460.html
Медь слабо дешевеет на ряде факторов
Медь слабо дешевеет на ряде факторов - 16.07.2025, ПРАЙМ
Медь слабо дешевеет на ряде факторов
Стоимость меди слабо снижается в среду утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T09:19+0300
2025-07-16T09:19+0300
2025-07-16T09:19+0300
экономика
китай
южная америка
перу
comex
мвф
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо снижается в среду утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.15 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,17%, до 5,5125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,28%, до 9 645,5 доллара, алюминия - на 0,44%, до 2 580,5 доллара, стоимость цинка - на 1,21%, до 2 697 долларов. На этой неделе участники рынка могут обращать внимание на статистику по макроэкономике Китая. Так, во вторник государственное статистическое бюро КНР обнародовало данные, согласно которым ВВП Китая по итогам первого полугодия вырос на 5,3% в годовом выражении. При этом Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста показателя в 2025 и 2026 году до 4%. Также трейдеры продолжают следить за развитием событий в медной индустрии в Южной Америке. Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на участников протестов в Перу, что шахтеры, которым дано временное разрешение на работу, приостановили свои акции, блокировавшие основной маршрут транзита меди более чем две недели. Как отметило агентство в материале, участники акции не будут протестовать по крайней мере до пятницы и продолжат добиваться от правительства продления разрешений.
https://1prime.ru/20250715/med-859486948.html
китай
южная америка
перу
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, южная америка, перу, comex, мвф, рынок
Экономика, КИТАЙ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ПЕРУ, Comex, МВФ, Рынок
Медь слабо дешевеет на ряде факторов
Стоимость меди слабо снижается на ряде факторов
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо снижается в среду утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.15 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,17%, до 5,5125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,28%, до 9 645,5 доллара, алюминия - на 0,44%, до 2 580,5 доллара, стоимость цинка - на 1,21%, до 2 697 долларов.
На этой неделе участники рынка могут обращать внимание на статистику по макроэкономике Китая. Так, во вторник государственное статистическое бюро КНР обнародовало данные, согласно которым ВВП Китая по итогам первого полугодия вырос на 5,3% в годовом выражении. При этом Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста показателя в 2025 и 2026 году до 4%.
Также трейдеры продолжают следить за развитием событий в медной индустрии в Южной Америке. Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на участников протестов в Перу, что шахтеры, которым дано временное разрешение на работу, приостановили свои акции, блокировавшие основной маршрут транзита меди более чем две недели. Как отметило агентство в материале, участники акции не будут протестовать по крайней мере до пятницы и продолжат добиваться от правительства продления разрешений.
Медь слабо дешевеет на оценках макростатистики по Китаю