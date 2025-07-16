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Медь слабо дешевеет на ряде факторов - 16.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250716/med--859539460.html
Медь слабо дешевеет на ряде факторов
Медь слабо дешевеет на ряде факторов - 16.07.2025, ПРАЙМ
Медь слабо дешевеет на ряде факторов
Стоимость меди слабо снижается в среду утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T09:19+0300
2025-07-16T09:19+0300
экономика
китай
южная америка
перу
comex
мвф
рынок
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо снижается в среду утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.15 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,17%, до 5,5125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,28%, до 9 645,5 доллара, алюминия - на 0,44%, до 2 580,5 доллара, стоимость цинка - на 1,21%, до 2 697 долларов. На этой неделе участники рынка могут обращать внимание на статистику по макроэкономике Китая. Так, во вторник государственное статистическое бюро КНР обнародовало данные, согласно которым ВВП Китая по итогам первого полугодия вырос на 5,3% в годовом выражении. При этом Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста показателя в 2025 и 2026 году до 4%. Также трейдеры продолжают следить за развитием событий в медной индустрии в Южной Америке. Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на участников протестов в Перу, что шахтеры, которым дано временное разрешение на работу, приостановили свои акции, блокировавшие основной маршрут транзита меди более чем две недели. Как отметило агентство в материале, участники акции не будут протестовать по крайней мере до пятницы и продолжат добиваться от правительства продления разрешений.
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китай, южная америка, перу, comex, мвф, рынок
Экономика, КИТАЙ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ПЕРУ, Comex, МВФ, Рынок
09:19 16.07.2025
 
Медь слабо дешевеет на ряде факторов

Стоимость меди слабо снижается на ряде факторов

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
© Unsplash/CALITORE
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо снижается в среду утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.15 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,17%, до 5,5125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,28%, до 9 645,5 доллара, алюминия - на 0,44%, до 2 580,5 доллара, стоимость цинка - на 1,21%, до 2 697 долларов.
На этой неделе участники рынка могут обращать внимание на статистику по макроэкономике Китая. Так, во вторник государственное статистическое бюро КНР обнародовало данные, согласно которым ВВП Китая по итогам первого полугодия вырос на 5,3% в годовом выражении. При этом Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста показателя в 2025 и 2026 году до 4%.
Также трейдеры продолжают следить за развитием событий в медной индустрии в Южной Америке. Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на участников протестов в Перу, что шахтеры, которым дано временное разрешение на работу, приостановили свои акции, блокировавшие основной маршрут транзита меди более чем две недели. Как отметило агентство в материале, участники акции не будут протестовать по крайней мере до пятницы и продолжат добиваться от правительства продления разрешений.
Медь
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ЭкономикаКИТАЙЮЖНАЯ АМЕРИКАПЕРУComexМВФРынок
 
 
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