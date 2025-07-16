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Число МСП в сфере туризма в России за первое полугодие выросло на 5 тысяч

Число МСП в сфере туризма в России за первое полугодие выросло на 5 тысяч - 16.07.2025, ПРАЙМ

Число МСП в сфере туризма в России за первое полугодие выросло на 5 тысяч

Число субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в сфере туризма в России достигло почти 76,5 тысячи по итогам первого полугодия 2025 года, увеличившись за этот... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T11:32+0300

2025-07-16T11:32+0300

2025-07-16T11:33+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Число субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в сфере туризма в России достигло почти 76,5 тысячи по итогам первого полугодия 2025 года, увеличившись за этот период на 5 тысяч, а выручка туристических МСП по итогам 2024 года превысила 1 триллион рублей, сообщило Минэкономразвития РФ. "За первое полугодие 2025 года в России было создано более пяти тысяч новых субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма. Таким образом, общее число туристических МСП в стране достигло почти 76,5 тысячи, а их выручка по итогам 2024 года превысила 1 триллион рублей", - говорится в сообщении. "Ключевой особенностью роста туристических МСП стал высокий показатель прироста относительно МСП всех отраслей - более чем в 1,5 раза. С начала 2025 года в ключевых сферах туризма было создано более 5 тысяч субъектов МСП при коэффициенте воспроизводства (отношение открывшихся и закрывшихся предприятий) 1,7. В целом по всем отраслям такой коэффициент существенно ниже и составляет 1,1", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Отмечается, что порядка 45% субъектов МСП в сфере туризма имеют наемных работников, их численность составляет 234 тысяч человек. Еще 62 тысячи - это самозанятые граждане, которые работают в качестве гидов, а также предоставляют услуги по временному проживанию. Наибольшее число субъектов МСП в туризме в первом полугодии открылось в Москве (+537 МСП), Краснодарском крае (+465), Санкт-Петербурге (+282), Московской области (+244), Республике Алтай (+225). В рейтинге городов, кроме Москвы, по данному показателю лидирует город-курорт Сочи (+86 МСП), далее следует Краснодар (+83), Екатеринбург (+72), Уфа (+60), Казань (+53). В топ-10 муниципальных образований по росту бизнеса в туризме также вошли Геленджик (+48), Пермь (+48), муниципальные образования города Москвы (+47), Анапа (+45), Новосибирск (+44), добавили в ведомстве. Отмечается, что для поддержки туристического бизнеса Корпорация МСП выделила в 2025 году специальный лимит "зонтичных" поручительств, который позволит малому и среднему бизнесу в этой сфере привлечь не менее 25 миллиардов рублей до конца года. Полный комплекс мер финансовой и нефинансовой поддержки для создания и развития предпринимательства в сфере туризма представлен на цифровой платформе МСП.РФ.

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рф, краснодарский край, мсп, корпорация мсп, бизнес, туризм