https://1prime.ru/20250716/minfin--859555563.html

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 185,446 миллиарда рублей

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 185,446 миллиарда рублей - 16.07.2025, ПРАЙМ

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 185,446 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:36+0300

2025-07-16T14:36+0300

2025-07-16T14:36+0300

экономика

минфин

офз

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года на 185,446 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 209,733 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 88,5131% от номинала, средневзвешенная цена - 88,576% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,65% годовых, средневзвешенная доходность - 14,64% годовых. Минфин на следующем аукционе в среду предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

https://1prime.ru/20250709/minfin--859335155.html

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минфин, офз