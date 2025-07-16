https://1prime.ru/20250716/minobrnauki-859543020.html

В Минобрнауки рассказали о росте стоимости поступления на платное обучение

В Минобрнауки рассказали о росте стоимости поступления на платное обучение - 16.07.2025, ПРАЙМ

В Минобрнауки рассказали о росте стоимости поступления на платное обучение

Стоимость поступления на первый курс на платное обучение в российские вузы в 2025 году выросла порядка на 11% по стране, заявил замглавы Минобрнауки РФ Андрей... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T10:46+0300

2025-07-16T10:46+0300

2025-07-16T10:46+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость поступления на первый курс на платное обучение в российские вузы в 2025 году выросла порядка на 11% по стране, заявил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. "Увеличение стоимости (обучения - ред.) выше уровня, который установлен в законе, возможно только, по сути, на первый курс. По первому курсу необходимо отметить несколько важных моментов. Прежде всего, общее увлечение у нас цен, которые мы фиксируем по результатам мониторинга, это порядка 11% в среднем по стране", - сказал Омельчук на комитете Госдумы по науке и высшему образованию. Он добавил, что в 2025 году сохраняется беспрецедентная доступность высшего бесплатного образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. "У нас 60% выпускников имеют возможность поступить на очное бюджетное образование в университеты Российской Федерации", - заключил замглавы Минобрнауки РФ.

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общество , рф, минобрнауки, госдума