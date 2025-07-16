https://1prime.ru/20250716/minselkhoz-859562670.html

В России вырос урожай раннего картофеля

В России вырос урожай раннего картофеля - 16.07.2025, ПРАЙМ

В России вырос урожай раннего картофеля

Урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, собрано 240 тысяч тонн, говорится в сообщении министерства... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T16:02+0300

2025-07-16T16:02+0300

2025-07-16T16:02+0300

экономика

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росстат

минсельхоз

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, собрано 240 тысяч тонн, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства. "Урожай раннего картофеля в России вырос по сравнению с прошлым годом на 36%, - сообщили в министерстве и добавили, что уже собрано 240 тысяч тонн. Среди лидеров по сбору картофеля, по данным ведомства, Астраханская область, Краснодарский край и Ставрополье. В министерстве уточнили, что сбор овощей и картофеля в России в самом разгаре. "Продолжается и уборка грунтовых овощей: огурцов, томатов, ранних капусты, моркови, лука и свеклы. Собрано уже 219 тысяч тонн", - говорится в сообщении. По данным Росстата, в 2024 году урожай картофеля снизился. Так, было собрано 17,8 миллиона тонн, а в 2023 году этот показатель был на уровне 20,2 миллиона тонн.

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астраханская область, краснодарский край, росстат, минсельхоз