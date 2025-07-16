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Минстрой прорабатывает расширение льготной ипотеки в арктических регионах

Минстрой прорабатывает расширение льготной ипотеки в арктических регионах - 16.07.2025, ПРАЙМ

Минстрой прорабатывает расширение льготной ипотеки в арктических регионах

Минстрой и Минфин прорабатывают расширение льготной программы ипотеки в новых регионах и регионах Арктики и Дальнего Востока, сообщил министр строительства и... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:19+0300

2025-07-16T14:19+0300

2025-07-16T14:19+0300

экономика

арктика

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минстрой и Минфин прорабатывают расширение льготной программы ипотеки в новых регионах и регионах Арктики и Дальнего Востока, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на пленарном заседании в Госдуме. Глава Минстроя напомнил, что с 1 апреля программа семейной ипотеки была расширена на вторичный рынок в некоторых регионах России, в том числе, в арктических. По его словам, совместно с Минстроем прорабатываются возможности расширения льготных категорий на этих территориях. "Я думаю, в ближайшее время соответствующие предложения сформулируем совместно", - рассказал Файзуллин.

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арктика, дальний восток, рф, ирек файзуллин, минфин, госдума, бизнес