Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минстрой прорабатывает расширение льготной ипотеки в арктических регионах - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250716/minstroy--859554593.html
Минстрой прорабатывает расширение льготной ипотеки в арктических регионах
Минстрой прорабатывает расширение льготной ипотеки в арктических регионах - 16.07.2025, ПРАЙМ
Минстрой прорабатывает расширение льготной ипотеки в арктических регионах
Минстрой и Минфин прорабатывают расширение льготной программы ипотеки в новых регионах и регионах Арктики и Дальнего Востока, сообщил министр строительства и... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:19+0300
2025-07-16T14:19+0300
экономика
арктика
дальний восток
рф
ирек файзуллин
минфин
госдума
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848161196_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_2e0d72f390678ae8485102f65ef7c135.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минстрой и Минфин прорабатывают расширение льготной программы ипотеки в новых регионах и регионах Арктики и Дальнего Востока, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на пленарном заседании в Госдуме. Глава Минстроя напомнил, что с 1 апреля программа семейной ипотеки была расширена на вторичный рынок в некоторых регионах России, в том числе, в арктических. По его словам, совместно с Минстроем прорабатываются возможности расширения льготных категорий на этих территориях. "Я думаю, в ближайшее время соответствующие предложения сформулируем совместно", - рассказал Файзуллин.
https://1prime.ru/20250711/minvostokrazvitiya--859405112.html
арктика
дальний восток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848161196_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_8f63c9957556c948a0cd952925ad68d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
арктика, дальний восток, рф, ирек файзуллин, минфин, госдума, бизнес
Экономика, АРКТИКА, Дальний Восток, РФ, Ирек Файзуллин, Минфин, Госдума, Бизнес
14:19 16.07.2025
 
Минстрой прорабатывает расширение льготной ипотеки в арктических регионах

Минстрой и Минфин прорабатывают расширение льготной ипотеки в Арктике и ДФО

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИрек Файзуллин
Ирек Файзуллин - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минстрой и Минфин прорабатывают расширение льготной программы ипотеки в новых регионах и регионах Арктики и Дальнего Востока, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на пленарном заседании в Госдуме.
Глава Минстроя напомнил, что с 1 апреля программа семейной ипотеки была расширена на вторичный рынок в некоторых регионах России, в том числе, в арктических. По его словам, совместно с Минстроем прорабатываются возможности расширения льготных категорий на этих территориях.
"Я думаю, в ближайшее время соответствующие предложения сформулируем совместно", - рассказал Файзуллин.
Алексей Чекунков - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Минвостокразвития создаст единый преференциальный режим для ДФО и Арктики
11 июля, 15:10
 
ЭкономикаАРКТИКАДальний ВостокРФИрек ФайзуллинМинфинГосдумаБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала