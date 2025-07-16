https://1prime.ru/20250716/moshenniki--859544745.html

В Петербурге пенсионера обманули на 19,5 миллиона рублей

В Петербурге пенсионера обманули на 19,5 миллиона рублей - 16.07.2025, ПРАЙМ

В Петербурге пенсионера обманули на 19,5 миллиона рублей

Мошенники в Санкт-Петербурге убедили 75-летнего пенсионера три раза передать им деньги под предлогом обеспечения сохранности сбережений, всего мужчина лишился... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T11:18+0300

2025-07-16T11:18+0300

2025-07-16T11:18+0300

мошенничество

рф

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848047633_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_45b98960a6c9ade2edc4aaf977b84f85.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – ПРАЙМ. Мошенники в Санкт-Петербурге убедили 75-летнего пенсионера три раза передать им деньги под предлогом обеспечения сохранности сбережений, всего мужчина лишился 19,5 миллиона рублей, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Пенсионер сообщил, что неизвестные в телефонной беседе сообщили ему о подозрительных операциях на его счетах и убедили обналичить денежные средства и передать их для "сохранности" курьеру. В результате трех таких встреч пенсионер лишился 19,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Полиция отмечает, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Правоохранители ищут предполагаемых преступников.

https://1prime.ru/20250713/moshenniki-859437294.html

рф

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, санкт-петербург