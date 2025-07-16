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В Петербурге пенсионера обманули на 19,5 миллиона рублей - 16.07.2025, ПРАЙМ
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В Петербурге пенсионера обманули на 19,5 миллиона рублей
В Петербурге пенсионера обманули на 19,5 миллиона рублей - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Петербурге пенсионера обманули на 19,5 миллиона рублей
Мошенники в Санкт-Петербурге убедили 75-летнего пенсионера три раза передать им деньги под предлогом обеспечения сохранности сбережений, всего мужчина лишился... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:18+0300
2025-07-16T11:18+0300
мошенничество
рф
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – ПРАЙМ. Мошенники в Санкт-Петербурге убедили 75-летнего пенсионера три раза передать им деньги под предлогом обеспечения сохранности сбережений, всего мужчина лишился 19,5 миллиона рублей, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Пенсионер сообщил, что неизвестные в телефонной беседе сообщили ему о подозрительных операциях на его счетах и убедили обналичить денежные средства и передать их для "сохранности" курьеру. В результате трех таких встреч пенсионер лишился 19,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Полиция отмечает, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Правоохранители ищут предполагаемых преступников.
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рф
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рф, санкт-петербург
Мошенничество, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
11:18 16.07.2025
 
В Петербурге пенсионера обманули на 19,5 миллиона рублей

В Петербурге мошенники трижды убедили пенсионера передать деньги для сохранности

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВиды Санкт-Петербурга
Виды Санкт-Петербурга - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – ПРАЙМ. Мошенники в Санкт-Петербурге убедили 75-летнего пенсионера три раза передать им деньги под предлогом обеспечения сохранности сбережений, всего мужчина лишился 19,5 миллиона рублей, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Пенсионер сообщил, что неизвестные в телефонной беседе сообщили ему о подозрительных операциях на его счетах и убедили обналичить денежные средства и передать их для "сохранности" курьеру. В результате трех таких встреч пенсионер лишился 19,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Правоохранители ищут предполагаемых преступников.
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