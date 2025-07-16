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Москва и Петербург лидируют в России по числу вакансий для мойщиков окон - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Москва и Петербург лидируют в России по числу вакансий для мойщиков окон
Москва и Петербург лидируют в России по числу вакансий для мойщиков окон - 16.07.2025, ПРАЙМ
Москва и Петербург лидируют в России по числу вакансий для мойщиков окон
Москва и Санкт-Петербург лидируют в РФ по количеству вакансий для специалистов по мойке окон: так, в столице во втором квартале 2025 года их количество... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T07:46+0300
2025-07-16T07:46+0300
общество
москва
санкт-петербург
красноярский край
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург лидируют в РФ по количеству вакансий для специалистов по мойке окон: так, в столице во втором квартале 2025 года их количество увеличилось более чем вдвое по сравнению с первым кварталом, а в Санкт-Петербурге – на 78%, говорится в совместном исследовании "Авито Услуги" и "Авито Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "География спроса показывает, что Москва и Санкт-Петербург лидируют по числу вакансий для специалистов по мойке окон. В Москве спрос на них вырос на 109%, а в Санкт-Петербурге - на 78%. В этих городах средние предлагаемые зарплаты составляют 90 тысяч и 100 тысяч рублей в месяц соответственно. При этом особенно востребованными в данном сегменте оказались альпинисты - прирост вакансий составил 84% в Северной столице, и 24% - в Москве", - говорится в исследовании. В пятерку лидеров по количеству открытых вакансий для специалистов по мойке окон также вошли Новосибирская область и Красноярский край - там спрос вырос на 53% и 52% соответственно. В Челябинской области прирост составил 15%, следует из приведенных данных. Также в исследовании отмечается, что спрос на мытье балконов увеличился более чем наполовину по сравнению с первым кварталом. Количество предложений исполнителей, связанных с этой услугой, выросло на 18%, а средняя стоимость работы начинается от 1,3 тысячи рублей. Кроме того, россияне стали в 1,5 раза чаще заказывать мытье окон, работники отреагировали на это увеличением числа предложений на 16%. В среднем по стране такая услуга стоит от 450 рублей. В то же время сами пользователи искали уборочный инвентарь на 39% чаще, а фирмы и частные владельцы стали предлагать его на 45% активнее. Средняя стоимость аренды во втором квартале 2025 года составила 800 рублей, добавили аналитики.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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40
общество , москва, санкт-петербург, красноярский край
Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
07:46 16.07.2025
 
Москва и Петербург лидируют в России по числу вакансий для мойщиков окон

"Авито Услуги": Москва и Петербург лидируют в России по числу вакансий для мойщиков окон

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург лидируют в РФ по количеству вакансий для специалистов по мойке окон: так, в столице во втором квартале 2025 года их количество увеличилось более чем вдвое по сравнению с первым кварталом, а в Санкт-Петербурге – на 78%, говорится в совместном исследовании "Авито Услуги" и "Авито Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"География спроса показывает, что Москва и Санкт-Петербург лидируют по числу вакансий для специалистов по мойке окон. В Москве спрос на них вырос на 109%, а в Санкт-Петербурге - на 78%. В этих городах средние предлагаемые зарплаты составляют 90 тысяч и 100 тысяч рублей в месяц соответственно. При этом особенно востребованными в данном сегменте оказались альпинисты - прирост вакансий составил 84% в Северной столице, и 24% - в Москве", - говорится в исследовании.
В пятерку лидеров по количеству открытых вакансий для специалистов по мойке окон также вошли Новосибирская область и Красноярский край - там спрос вырос на 53% и 52% соответственно. В Челябинской области прирост составил 15%, следует из приведенных данных.
Также в исследовании отмечается, что спрос на мытье балконов увеличился более чем наполовину по сравнению с первым кварталом. Количество предложений исполнителей, связанных с этой услугой, выросло на 18%, а средняя стоимость работы начинается от 1,3 тысячи рублей.
Кроме того, россияне стали в 1,5 раза чаще заказывать мытье окон, работники отреагировали на это увеличением числа предложений на 16%. В среднем по стране такая услуга стоит от 450 рублей. В то же время сами пользователи искали уборочный инвентарь на 39% чаще, а фирмы и частные владельцы стали предлагать его на 45% активнее. Средняя стоимость аренды во втором квартале 2025 года составила 800 рублей, добавили аналитики.
 
ОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
 
 
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