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МТС предупредила о новых атаках на выпускников

МТС предупредила о новых атаках на выпускников - 16.07.2025, ПРАЙМ

МТС предупредила о новых атаках на выпускников

Мошенники от имени сотрудников деканата или учебной части звонят выпускникам в России, недавно получившим диплом, и сообщают, что якобы обнаружена проблема с... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T04:57+0300

2025-07-16T04:57+0300

2025-07-16T04:57+0300

общество

мтс

минобрнауки

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мошенники от имени сотрудников деканата или учебной части звонят выпускникам в России, недавно получившим диплом, и сообщают, что якобы обнаружена проблема с документами, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Сейчас мы фиксируем рост атак, нацеленных на студентов, особенно тех, кто недавно получил диплом. Злоумышленники звонят от имени сотрудников деканата или учебной части, и сообщают, что якобы обнаружена проблема с документами. Например, студент не подписал некий внутренний акт приема диплома", - сообщил Бийчук. По его словам, сначала студента спрашивают часто ли он проверяет учебную почту и по какой причине пропустил два письма, уведомляющих о подписании документов. Далее жертву убеждают, что без этой подписи диплом считается юридически недействительным, а все данные действующих дипломов якобы уже переданы в Минобрнауки. Мошенники уверяют, что решение аттестационной комиссии будет отменено и студент не сможет подтвердить наличие высшего образования. Чтобы исправить ситуацию и внести свой документ об образовании в перечень, предлагают решить вопрос удаленно. Для этого нужно пройти по ссылке или сообщить свои данные для оформления электронного акта. Тогда как на деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где просят ввести паспортные данные, иногда банковские реквизиты для сверки, рассказывает эксперт. Иногда аферисты могут выслать фальшивые документы для подписи через онлайн-сервисы. В итоге персональные данные могут быть использованы для оформления микрозаймов или других мошеннических действий, предупредил Бийчук.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мтс, минобрнауки