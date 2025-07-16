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МТС предупредила о новых атаках на выпускников - 16.07.2025, ПРАЙМ
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МТС предупредила о новых атаках на выпускников
МТС предупредила о новых атаках на выпускников - 16.07.2025, ПРАЙМ
МТС предупредила о новых атаках на выпускников
Мошенники от имени сотрудников деканата или учебной части звонят выпускникам в России, недавно получившим диплом, и сообщают, что якобы обнаружена проблема с... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T04:57+0300
2025-07-16T04:57+0300
общество
мтс
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859533912.jpg?1752631055
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мошенники от имени сотрудников деканата или учебной части звонят выпускникам в России, недавно получившим диплом, и сообщают, что якобы обнаружена проблема с документами, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Сейчас мы фиксируем рост атак, нацеленных на студентов, особенно тех, кто недавно получил диплом. Злоумышленники звонят от имени сотрудников деканата или учебной части, и сообщают, что якобы обнаружена проблема с документами. Например, студент не подписал некий внутренний акт приема диплома", - сообщил Бийчук. По его словам, сначала студента спрашивают часто ли он проверяет учебную почту и по какой причине пропустил два письма, уведомляющих о подписании документов. Далее жертву убеждают, что без этой подписи диплом считается юридически недействительным, а все данные действующих дипломов якобы уже переданы в Минобрнауки. Мошенники уверяют, что решение аттестационной комиссии будет отменено и студент не сможет подтвердить наличие высшего образования. Чтобы исправить ситуацию и внести свой документ об образовании в перечень, предлагают решить вопрос удаленно. Для этого нужно пройти по ссылке или сообщить свои данные для оформления электронного акта. Тогда как на деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где просят ввести паспортные данные, иногда банковские реквизиты для сверки, рассказывает эксперт. Иногда аферисты могут выслать фальшивые документы для подписи через онлайн-сервисы. В итоге персональные данные могут быть использованы для оформления микрозаймов или других мошеннических действий, предупредил Бийчук.
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192
40
192
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40
общество , мтс, минобрнауки
Общество , МТС, Минобрнауки
04:57 16.07.2025
 
МТС предупредила о новых атаках на выпускников

МТС: мошенники звонят выпускникам, недавно получившим диплом, и сообщают о проблеме

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мошенники от имени сотрудников деканата или учебной части звонят выпускникам в России, недавно получившим диплом, и сообщают, что якобы обнаружена проблема с документами, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Сейчас мы фиксируем рост атак, нацеленных на студентов, особенно тех, кто недавно получил диплом. Злоумышленники звонят от имени сотрудников деканата или учебной части, и сообщают, что якобы обнаружена проблема с документами. Например, студент не подписал некий внутренний акт приема диплома", - сообщил Бийчук.
По его словам, сначала студента спрашивают часто ли он проверяет учебную почту и по какой причине пропустил два письма, уведомляющих о подписании документов. Далее жертву убеждают, что без этой подписи диплом считается юридически недействительным, а все данные действующих дипломов якобы уже переданы в Минобрнауки.
Мошенники уверяют, что решение аттестационной комиссии будет отменено и студент не сможет подтвердить наличие высшего образования. Чтобы исправить ситуацию и внести свой документ об образовании в перечень, предлагают решить вопрос удаленно. Для этого нужно пройти по ссылке или сообщить свои данные для оформления электронного акта.
Тогда как на деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где просят ввести паспортные данные, иногда банковские реквизиты для сверки, рассказывает эксперт.
Иногда аферисты могут выслать фальшивые документы для подписи через онлайн-сервисы. В итоге персональные данные могут быть использованы для оформления микрозаймов или других мошеннических действий, предупредил Бийчук.
 
ОбществоМТСМинобрнауки
 
 
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