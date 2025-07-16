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Цивилев рассказал о снижении добычи нефти в России

Цивилев рассказал о снижении добычи нефти в России - 16.07.2025, ПРАЙМ

Цивилев рассказал о снижении добычи нефти в России

Добыча нефти в РФ в январе-мае 2025 года снизилась на 3,5%, до 211 миллионов тонн, сообщается в презентации, которую представил министр энергетики Сергей... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T11:54+0300

2025-07-16T11:54+0300

2025-07-16T11:54+0300

энергетика

общество

рф

сергей цивилев

совет федерации

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в РФ в январе-мае 2025 года снизилась на 3,5%, до 211 миллионов тонн, сообщается в презентации, которую представил министр энергетики Сергей Цивилев во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации. Добыча газа в РФ за первые 5 месяцев 2025 года снизилась на 3%, до 290 миллиардов кубометров. Добыча угля за этот период выросла на 0,1%, до 187 миллионов тонн, также говорится в презентации.

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общество , рф, сергей цивилев, совет федерации