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Цивилев рассказал о снижении добычи нефти в России - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Цивилев рассказал о снижении добычи нефти в России
Цивилев рассказал о снижении добычи нефти в России - 16.07.2025, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о снижении добычи нефти в России
Добыча нефти в РФ в январе-мае 2025 года снизилась на 3,5%, до 211 миллионов тонн, сообщается в презентации, которую представил министр энергетики Сергей... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:54+0300
2025-07-16T11:54+0300
энергетика
общество
рф
сергей цивилев
совет федерации
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в РФ в январе-мае 2025 года снизилась на 3,5%, до 211 миллионов тонн, сообщается в презентации, которую представил министр энергетики Сергей Цивилев во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации. Добыча газа в РФ за первые 5 месяцев 2025 года снизилась на 3%, до 290 миллиардов кубометров. Добыча угля за этот период выросла на 0,1%, до 187 миллионов тонн, также говорится в презентации.
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общество , рф, сергей цивилев, совет федерации
Энергетика, Общество , РФ, Сергей Цивилев, Совет Федерации
11:54 16.07.2025
 
Цивилев рассказал о снижении добычи нефти в России

Министр энергетики Цивилев: добыча нефти в России в январе-мае снизилась на 3,5%

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в РФ в январе-мае 2025 года снизилась на 3,5%, до 211 миллионов тонн, сообщается в презентации, которую представил министр энергетики Сергей Цивилев во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
Добыча газа в РФ за первые 5 месяцев 2025 года снизилась на 3%, до 290 миллиардов кубометров. Добыча угля за этот период выросла на 0,1%, до 187 миллионов тонн, также говорится в презентации.
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ЭнергетикаОбществоРФСергей ЦивилевСовет Федерации
 
 
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