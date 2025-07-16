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НТК увеличила экспортные перевозки удобрений на 9%
НТК увеличила экспортные перевозки удобрений на 9% - 16.07.2025, ПРАЙМ
НТК увеличила экспортные перевозки удобрений на 9%
НТК увеличила экспортные перевозки минеральных удобрений за первое полугодие на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 4,25 миллиона тонн,... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T15:30+0300
2025-07-16T15:30+0300
2025-07-16T15:30+0300
экономика
удобрения
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. НТК увеличила экспортные перевозки минеральных удобрений за первое полугодие на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 4,25 миллиона тонн, сообщили в компании. "По итогам первых шести месяцев текущего года НТК увеличила объем перевозок минеральных удобрений на экспорт на 9% в годовом выражении, достигнув 4,25 миллиона тонн. Этот рост соответствует общей положительной динамике экспорта российских минеральных удобрений", - говорится в сообщении. Ранее в компании сообщили, что объем грузоперевозок НТК в первом полугодии текущего года снизился на 3% в годовом выражении и составил 62,6 миллиона тонн. При этом общий объем перевозок минеральных удобрений за отчетный период составил 5,81 миллиона тонн, что соответствует показателю прошлого года.
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удобрения
НТК увеличила экспортные перевозки удобрений на 9%
НТК увеличила экспортные перевозки минеральных удобрений в I полугодии на 9%
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. НТК увеличила экспортные перевозки минеральных удобрений за первое полугодие на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 4,25 миллиона тонн, сообщили в компании.
"По итогам первых шести месяцев текущего года НТК увеличила объем перевозок минеральных удобрений на экспорт на 9% в годовом выражении, достигнув 4,25 миллиона тонн. Этот рост соответствует общей положительной динамике экспорта российских минеральных удобрений", - говорится в сообщении.
Ранее в компании сообщили, что объем грузоперевозок НТК в первом полугодии текущего года снизился на 3% в годовом выражении и составил 62,6 миллиона тонн. При этом общий объем перевозок минеральных удобрений за отчетный период составил 5,81 миллиона тонн, что соответствует показателю прошлого года.
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