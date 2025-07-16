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Российский рынок акций вырос третий торговый день подряд

Российский рынок акций вырос третий торговый день подряд - 16.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос третий торговый день подряд

Российский рынок акций в середине недели вырос третий торговый день подряд, направляясь к ключевой отметке 2800 по главному индексу, следует из данных... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T20:37+0300

2025-07-16T20:37+0300

2025-07-16T20:37+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в середине недели вырос третий торговый день подряд, направляясь к ключевой отметке 2800 по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,73%, до 2777,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,72%, до 1181,28 пункта, долларовый РТС - на 0,73%, до 1122,22 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок сохраняет инерцию роста Российский рынок акций в основную сессию среды продолжил торговаться преимущественно в плюсе, продолжая по инерции отыгрывать ослабление геополитических рисков. Индекс Мосбиржи направляется к отметке 2800 пунктов. "Инвесторы, воодушевленные приостановкой в США продвижения закона о 500-процентных антироссийских пошлинах, к закрытию торговой сессии среды полностью выкупили пятипроцентную коррекцию прошлой недели по индексу Мосбиржи", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Алросы" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,9%), "Ростелекома" (+4,2%), префы "Транснефти" (+2,7%). Подешевели бумаги "Совкомфлота" (-0,6%), ПИКа (-0,7%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,4%), ВК (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,4%). Стоимость нефти к 19.37 мск снижалась на 0,5% до 68,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,3% до 98,4 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня устояли в сдержанном плюсе, но рублевый индикатор до стабилизации выше района июльского пика и сопротивления 2860 пунктов рискует продолжить формирование как минимум краткосрочного нисходящего тренда, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В четверг с гэпами откроются такие важные дивидендные истории как "Транснефть", "Сургутнефтегаз" и "Евротранс". В то же время последний день с выплатами завтра можно будет купить акции Сбербанка, "Аэрофлота" и "Роснефти". Отсечки могут оказывать локальное давление на рынок во второй половине недели", - добавляет она. До конца недели ожидается повышенная волатильность на рынке, прогнозируется широкий торговый диапазон по индексу Мосбиржи – 2700-2800 пунктов, считает Муштаков из ИК "Риком-траст".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, индексы, сша, елена кожухова, мосбиржа, сургутнефтегаз, ртс