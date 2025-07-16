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"Уходят в землю". В Раде пришли в ужас из-за увиденного в Одессе - 16.07.2025, ПРАЙМ
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"Уходят в землю". В Раде пришли в ужас из-за увиденного в Одессе
"Уходят в землю". В Раде пришли в ужас из-за увиденного в Одессе - 16.07.2025, ПРАЙМ
"Уходят в землю". В Раде пришли в ужас из-за увиденного в Одессе
Депутат Рады Артем Дмитрук резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Одессе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T09:03+0300
2025-07-16T09:03+0300
политика
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Депутат Рады Артем Дмитрук резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Одессе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале."Пока министр обороны Украины Рустем Умеров в воюющей стране собирает чемоданы в США, украинцы продолжают уходить в землю", — заметил нардеп.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео из Одессы, на котором четыре человека, на двоих из которых надета военная форма, пытаются силой затолкать мужчину в автобус.В сети также появляются видео силовой мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.
https://1prime.ru/20250715/times-859520041.html
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украина, всу
Политика, УКРАИНА, ВСУ
09:03 16.07.2025
 
"Уходят в землю". В Раде пришли в ужас из-за увиденного в Одессе

Депутат Рады Дмитрук резко осудил принудительную мобилизацию в Одессе

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Депутат Рады Артем Дмитрук резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Одессе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
"Пока министр обороны Украины Рустем Умеров в воюющей стране собирает чемоданы в США, украинцы продолжают уходить в землю", — заметил нардеп.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео из Одессы, на котором четыре человека, на двоих из которых надета военная форма, пытаются силой затолкать мужчину в автобус.
В сети также появляются видео силовой мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.
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