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"Уходят в землю". В Раде пришли в ужас из-за увиденного в Одессе

"Уходят в землю". В Раде пришли в ужас из-за увиденного в Одессе - 16.07.2025, ПРАЙМ

"Уходят в землю". В Раде пришли в ужас из-за увиденного в Одессе

Депутат Рады Артем Дмитрук резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Одессе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T09:03+0300

2025-07-16T09:03+0300

2025-07-16T09:03+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Депутат Рады Артем Дмитрук резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Одессе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале."Пока министр обороны Украины Рустем Умеров в воюющей стране собирает чемоданы в США, украинцы продолжают уходить в землю", — заметил нардеп.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео из Одессы, на котором четыре человека, на двоих из которых надета военная форма, пытаются силой затолкать мужчину в автобус.В сети также появляются видео силовой мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

https://1prime.ru/20250715/times-859520041.html

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