Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобрнауки хочет получить право регулирования стоимости обучения в вузах - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250716/omelchuk-859543176.html
Минобрнауки хочет получить право регулирования стоимости обучения в вузах
Минобрнауки хочет получить право регулирования стоимости обучения в вузах - 16.07.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки хочет получить право регулирования стоимости обучения в вузах
Минобрнауки РФ необходимо наделить полномочиями по контролю стоимости обучения во всех вузах страны, заявил замминистра Андрей Омельчук. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T10:50+0300
2025-07-16T10:50+0300
общество
рф
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/84192/49/841924996_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_eb3d9e36f6cd5e2278bdfc0cdf79c44f.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ необходимо наделить полномочиями по контролю стоимости обучения во всех вузах страны, заявил замминистра Андрей Омельчук. "По платным услугам, в силу законодательства, для всех бюджетных учреждений автономных порядок установления платы устанавливает учредитель этих организаций. Соответственно, для сельскохозяйственных вузов - это Минсельхоз, для университетов медицинских - это Минздрав и так далее. Соответственно, здесь нам кажется, что с точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания были аргументированы логики ценообразования, конечно, наделение Минобрнауки полномочиями с точки зрения общего регулирования стоимости обучения в вузах - нам кажется, было бы логичным", - сказал он на комитете Госдумы по науке и высшему образованию. Замминистра добавил, стоимость поступления на первый курс на платное обучение в российские вузы в 2025 году выросла порядка на 11% по стране.
https://1prime.ru/20250716/minobrnauki-859543020.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84192/49/841924996_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_4cae13e1099510281092cde17254e6f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, минобрнауки
Общество , РФ, Минобрнауки
10:50 16.07.2025
 
Минобрнауки хочет получить право регулирования стоимости обучения в вузах

Омельчук: Минобрнауки должно контролировать стоимость обучения во всех вузах

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинобрнауки РФ
Минобрнауки РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ необходимо наделить полномочиями по контролю стоимости обучения во всех вузах страны, заявил замминистра Андрей Омельчук.
"По платным услугам, в силу законодательства, для всех бюджетных учреждений автономных порядок установления платы устанавливает учредитель этих организаций. Соответственно, для сельскохозяйственных вузов - это Минсельхоз, для университетов медицинских - это Минздрав и так далее. Соответственно, здесь нам кажется, что с точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания были аргументированы логики ценообразования, конечно, наделение Минобрнауки полномочиями с точки зрения общего регулирования стоимости обучения в вузах - нам кажется, было бы логичным", - сказал он на комитете Госдумы по науке и высшему образованию.
Замминистра добавил, стоимость поступления на первый курс на платное обучение в российские вузы в 2025 году выросла порядка на 11% по стране.
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
В Минобрнауки рассказали о росте стоимости поступления на платное обучение
10:46
 
ОбществоРФМинобрнауки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала