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Минобрнауки хочет получить право регулирования стоимости обучения в вузах

Минобрнауки хочет получить право регулирования стоимости обучения в вузах - 16.07.2025, ПРАЙМ

Минобрнауки хочет получить право регулирования стоимости обучения в вузах

Минобрнауки РФ необходимо наделить полномочиями по контролю стоимости обучения во всех вузах страны, заявил замминистра Андрей Омельчук. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T10:50+0300

2025-07-16T10:50+0300

2025-07-16T10:50+0300

общество

рф

минобрнауки

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ необходимо наделить полномочиями по контролю стоимости обучения во всех вузах страны, заявил замминистра Андрей Омельчук. "По платным услугам, в силу законодательства, для всех бюджетных учреждений автономных порядок установления платы устанавливает учредитель этих организаций. Соответственно, для сельскохозяйственных вузов - это Минсельхоз, для университетов медицинских - это Минздрав и так далее. Соответственно, здесь нам кажется, что с точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания были аргументированы логики ценообразования, конечно, наделение Минобрнауки полномочиями с точки зрения общего регулирования стоимости обучения в вузах - нам кажется, было бы логичным", - сказал он на комитете Госдумы по науке и высшему образованию. Замминистра добавил, стоимость поступления на первый курс на платное обучение в российские вузы в 2025 году выросла порядка на 11% по стране.

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общество , рф, минобрнауки