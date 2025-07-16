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В Кремле прокомментировали новую схему поставок оружия Украине
В Кремле прокомментировали новую схему поставок оружия Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали новую схему поставок оружия Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о новой схеме США поставок оружия на Украину, отметил, что это бизнес. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:30+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о новой схеме США поставок оружия на Украину, отметил, что это бизнес. "Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, в Европе будут свои разногласия о том, кто будет платить за поставки вооружений Украине. Он также подчеркнул, что Россия исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
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Вооружения, Общество , США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле прокомментировали новую схему поставок оружия Украине
Песков назвал новую схему поставок оружия на Украину бизнесом
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о новой схеме США поставок оружия на Украину, отметил, что это бизнес.
"Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, в Европе будут свои разногласия о том, кто будет платить за поставки вооружений Украине. Он также подчеркнул, что Россия исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
СМИ: Италия не будет участвовать в закупке вооружений США для Киева