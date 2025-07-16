https://1prime.ru/20250716/park-859532614.html

Парк пассажирских вагонов РЖД с 2015 года "помолодел" на три года

Парк пассажирских вагонов РЖД с 2015 года "помолодел" на три года - 16.07.2025, ПРАЙМ

Парк пассажирских вагонов РЖД с 2015 года "помолодел" на три года

Парк пассажирских вагонов РЖД с 2015 года к настоящему времени "помолодел" примерно на три года, а плацкартных - почти на пять лет, сообщил в интервью РИА... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T02:50+0300

2025-07-16T02:50+0300

2025-07-16T02:50+0300

общество

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Парк пассажирских вагонов РЖД с 2015 года к настоящему времени "помолодел" примерно на три года, а плацкартных - почти на пять лет, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Средний возраст вагонов с учетом обновления снижен с 2015 года с 16,5 лет до 13,4 лет, для плацкартных вагонов с 16,4 до 11,7 лет", - ответил Колесников на вопрос, насколько "помолодел" парк пассажирских вагонов холдинга РЖД, в том числе плацкартных, за последние 10 лет. Колесников рассказал, что всего в парке холдинга более 15 тысяч пассажирских вагонов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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общество , ржд