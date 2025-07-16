https://1prime.ru/20250716/pashinyan-859555886.html

Пашинян рассказал о трансформации в отношениях России и Армении

Пашинян рассказал о трансформации в отношениях России и Армении - 16.07.2025, ПРАЙМ

Пашинян рассказал о трансформации в отношениях России и Армении

Отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации, но они не будут хуже, чем были раньше, заявил армянский премьер Никол Пашинян. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:40+0300

2025-07-16T14:40+0300

2025-07-16T14:40+0300

экономика

общество

армения

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 16 июл - ПРАЙМ. Отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации, но они не будут хуже, чем были раньше, заявил армянский премьер Никол Пашинян. "Отношения между Арменией и РФ находятся на этапе трансформации и не будут такими, какими были прежде. Но это не означает, что эти отношения должны быть плохими. Нет, я думаю, что они должны быть лучше, чем были раньше", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

https://1prime.ru/20250716/armeniya-859548305.html

армения

ереван

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общество , армения, ереван, никол пашинян