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Пашинян рассказал о трансформации в отношениях России и Армении
Пашинян рассказал о трансформации в отношениях России и Армении - 16.07.2025, ПРАЙМ
Пашинян рассказал о трансформации в отношениях России и Армении
Отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации, но они не будут хуже, чем были раньше, заявил армянский премьер Никол Пашинян. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:40+0300
2025-07-16T14:40+0300
2025-07-16T14:40+0300
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ЕРЕВАН, 16 июл - ПРАЙМ. Отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации, но они не будут хуже, чем были раньше, заявил армянский премьер Никол Пашинян. "Отношения между Арменией и РФ находятся на этапе трансформации и не будут такими, какими были прежде. Но это не означает, что эти отношения должны быть плохими. Нет, я думаю, что они должны быть лучше, чем были раньше", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
https://1prime.ru/20250716/armeniya-859548305.html
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общество , армения, ереван, никол пашинян
Экономика, Общество , АРМЕНИЯ, Ереван, Никол Пашинян
Пашинян рассказал о трансформации в отношениях России и Армении
Пашинян: отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации
ЕРЕВАН, 16 июл - ПРАЙМ. Отношения между Арменией и Россией находятся на этапе трансформации, но они не будут хуже, чем были раньше, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
"Отношения между Арменией и РФ находятся на этапе трансформации и не будут такими, какими были прежде. Но это не означает, что эти отношения должны быть плохими. Нет, я думаю, что они должны быть лучше, чем были раньше", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
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