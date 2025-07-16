https://1prime.ru/20250716/pentagon--859551720.html

Пентагон увеличил объем контрактов на военные перевозки до $1,5 миллиарда

Пентагон увеличил объем контрактов на военные перевозки до $1,5 миллиарда - 16.07.2025, ПРАЙМ

Пентагон увеличил объем контрактов на военные перевозки до $1,5 миллиарда

Министерство обороны США увеличило общий объём контрактов на военные перевозки до 1,5 миллиарда долларов на следующий год на фоне новых поставок вооружений... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T13:43+0300

2025-07-16T13:43+0300

2025-07-16T13:43+0300

вооружения

общество

сша

украина

пентагон

дональд трамп

марк рютте

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны США увеличило общий объём контрактов на военные перевозки до 1,5 миллиарда долларов на следующий год на фоне новых поставок вооружений Украине, озвученных президентом Дональдом Трампом, сообщает ведомство на своем официальном сайте. "Модификации контрактов оцениваются в 750 миллионов долларов, в результате чего совокупная стоимость соглашений достигает 1,525 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Пентагона. Речь идет о корректировке ранее действующих контрактов с 24 транспортными компаниями, включая Maersk Line Ltd., American President Lines LLC и Alaska Marine Lines Inc. Работы выполняются под управлением Транспортного командования США (USTRANSCOM) и охватывают международные морские и мультимодальные перевозки, в том числе "от двери до двери", а также контейнерные и негабаритные грузы. Финансирование охватывает опционный период с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Объявление Пентагона прозвучало спустя день после того, как Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте представил новую схему военной помощи Украине. В рамках инициативы европейские страны закупят у США вооружения на миллиарды долларов, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot, с последующей передачей этих систем Киеву. Как ранее отмечал конгресс США, USTRANSCOM играет ключевую роль в глобальных логистических операциях Пентагона, включая доставку военной помощи Украине.

https://1prime.ru/20250714/tramp-859475763.html

сша

украина

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, украина, пентагон, дональд трамп, марк рютте, нато