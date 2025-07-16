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Турция не получала сигналов по переговорам Москвы и Киева в Стамбуле
Турция не получала сигналов по переговорам Москвы и Киева в Стамбуле - 16.07.2025, ПРАЙМ
Турция не получала сигналов по переговорам Москвы и Киева в Стамбуле
Турецкая сторона не получала сигналов по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщили РИА Новости в администрации... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T12:05+0300
2025-07-16T12:05+0300
2025-07-16T12:05+0300
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АНКАРА, 16 июл - ПРАЙМ. Турецкая сторона не получала сигналов по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщили РИА Новости в администрации президента республики. Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет каких-либо сигналов по переговорам. В случае чего-либо конкретного мы объявим СМИ", - сказали в администрации по телефону, отвечая на вопрос РИА Новости о наличии каких-либо сигналов по возобновлению переговорного процесса. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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украина, рф, стамбул, дмитрий песков
Политика, УКРАИНА, РФ, Стамбул, Дмитрий Песков
Турция не получала сигналов по переговорам Москвы и Киева в Стамбуле
Анкара не получала сигналов по третьему раунду переговоров России и Украины
АНКАРА, 16 июл - ПРАЙМ. Турецкая сторона не получала сигналов по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщили РИА Новости в администрации президента республики.
Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет каких-либо сигналов по переговорам. В случае чего-либо конкретного мы объявим СМИ", - сказали в администрации по телефону, отвечая на вопрос РИА Новости о наличии каких-либо сигналов по возобновлению переговорного процесса.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Песков: Москва ждет от Киева сигналов о желании возобновить переговоры