https://1prime.ru/20250716/peskov-859544896.html

В Кремле прокомментировали ядерную доктрину России

В Кремле прокомментировали ядерную доктрину России - 16.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали ядерную доктрину России

Положения ядерной доктрины России сохраняют свое действие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T11:21+0300

2025-07-16T11:21+0300

2025-07-16T11:21+0300

политика

общество

москва

дмитрий песков

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Положения ядерной доктрины России сохраняют свое действие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ядерная доктрина же действует - соответственно, все ее положения действуют. Это один из основополагающих документов", - сказал он журналистам. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20241210/putin-853474244.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, дмитрий песков, владимир путин, такер карлсон, нато