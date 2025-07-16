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В Кремле прокомментировали ядерную доктрину России - 16.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали ядерную доктрину России
В Кремле прокомментировали ядерную доктрину России - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали ядерную доктрину России
Положения ядерной доктрины России сохраняют свое действие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:21+0300
2025-07-16T11:21+0300
политика
общество
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Положения ядерной доктрины России сохраняют свое действие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ядерная доктрина же действует - соответственно, все ее положения действуют. Это один из основополагающих документов", - сказал он журналистам. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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общество , москва, дмитрий песков, владимир путин, такер карлсон, нато
Политика, Общество , МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
11:21 16.07.2025
 
В Кремле прокомментировали ядерную доктрину России

Песков: положения ядерной доктрины России сохраняют свое действие

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Положения ядерной доктрины России сохраняют свое действие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ядерная доктрина же действует - соответственно, все ее положения действуют. Это один из основополагающих документов", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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